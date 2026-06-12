Letnia promocja GeForce NOW: największe zniżki na subskrypcje Performance i Ultimate oraz nowe tytuły w chmurze

Wraz z nadejściem lata chmurowe granie staje się coraz bardziej dostępne, a usługa GeForce NOW odpowiada na to propozycją, która trudno przeoczyć. Tegoroczna Letnia promocja przynosi jedne z największych oszczędności w historii usługi, łącząc atrakcyjne ceny z rosnącą biblioteką gier i ciągłymi ulepszeniami platformy.

Letnia promocja w usłudze GeForce NOW, przynosi jedne z największych obniżek cen planów subskrypcyjnych w tym roku. Przez ograniczony czas gracze będą mogli zaoszczędzić 35% – oznacza to, że cena promocyjna 12-miesięcznej subskrypcji planu Ultimate wynosi 714,35 zł, a w przypadku 12-miesięcznego planu Performance – 350,35 zł. To doskonały moment, aby sprawdzić możliwości rozgrywki w chmurze napędzanej architekturą GeForce RTX.

Sezonowa promocja zbiega się w czasie z ciągłym rozwojem platformy GeForce NOW, która oferuje użytkownikom coraz większe możliwości na każdym ekranie. Subskrybenci mogą strumieniować tysiące wspieranych tytułów z najpopularniejszych cyfrowych sklepów PC, całkowicie pomijając długotrwałe pobieranie gier czy instalację aktualizacji. Pozwala to zaoszczędzić miejsce na dysku i cieszyć się rozgrywką na urządzeniach, z których korzystamy na co dzień – od laptopów i smartfonów, przez tablety, aż po telewizory. Regularne usprawnienia techniczne platformy, rozszerzanie listy kompatybilnych urządzeń oraz stała modernizacja serwerów sprawiają, że wartość członkostwa sukcesywnie rośnie.

Atrakcyjność usługi zwiększa się także dzięki stale rosnącej bibliotece gier oraz specjalnym bonusom dla społeczności. Ogłoszono, że nadchodzący hit Guild Wars 3 trafi do usługi GeForce NOW już w dniu swojej premiery. Oczekując na kolejny rozdział przygód w świecie Tyrii, gracze mogą już dziś dodać ten tytuł do swojej listy życzeń, aby na bieżąco śledzić wszystkie zapowiedzi. Dodatkowo w Guild Wars 2 oraz Guild Wars Reforged dostępne są limitowane nagrody, które można odebrać poprzez usługę GeForce NOW.

Biblioteka usługi GeForce NOW wzbogaca się w tym tygodniu o 8 tytułów, to zestaw, który łączy świeże debiuty z dobrze znanymi hitami.

Lista nowych gier:

NBA The Run (od 9 czerwca w Steam)

(od 9 czerwca w Steam) Witchspire (od 10 czerwca w Steam)

(od 10 czerwca w Steam) SpaceCraft (od 11 czerwca w Steam)

(od 11 czerwca w Steam) Duet Night Abyss (Launcher)

(Launcher) Doom Eternal ( Epic Games Store )

The Elder Scrolls Online ( Xbox , dostępna w ramach Game Pass)

Farever (Steam)

(Steam) World of Tanks: HEAT ( Wargaming )