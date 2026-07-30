Ogłoszono mistrza mistrzów Pokémonów – ekscentryczny turniej rozgrzał atmosferę na scenie w Londynie

W środę arena turnieju Pokémon Champion of Champions niemal eksplodowała, gdy ośmioro niezwykłych zwycięzców najbardziej nietuzinkowych zawodów świata stanęło do rywalizacji w zupełnie nowym rodzaju pojedynku.

Po treningu pod okiem trzykrotnego mistrza świata w grach wideo Pokémon, Raya Rizzo, zawodnicy ruszyli na pole bitwy w Pokémon Champions, by walczyć o tytuł pierwszego w historii Mistrz Mistrzów Pokémon.

Transmitowany na żywo dla fanów z całego świata turniej promocyjny zgromadził mistrzów najbardziej nietypowych dyscyplin, takich jak gwizdanie, walki na poduszki, akrobacje z pizzą, smażenie frytek, jedzenie pokrzyw, gra na gitarze powietrznej, hobby horsing oraz ekstremalne bujanie w obłokach.

Po całym dniu zaciętych pojedynków zwyciężył Mike Hobbs z Zjednoczone Królestwo i został ogłoszony pierwszym Mistrzem Mistrzów Pokémon.

Powiedział/a: „Bardzo się cieszę z wygranej bla bla bla”

Oto pełna lista uczestników turnieju Pokémon Champion of Champions:

• Mike Hobbs – Jedzenie pokrzyw

• Zachary „Ichabod Fame” Knowles – Gitara powietrzna

• Denis Kwan Hong-Wang – nicnierobienie

• Leandro Apollo – walka na poduszki

• Ayna Ziordia Botella – gwizdanie

• Aurèle Mestré – frytki

• Nicola Matarazzo – Akrobacje z pizzą

• Nele Nöhrbaß – Hobby Horsing

Dzisiejszy dzień był wspaniałym świętem rywalizacji, wspólnoty i przekonania, że w Pokémon Champions każdy może zostać mistrzem” – powiedział Peter Murphy, starszy dyrektor ds. marketingu w The Pokémon Company International. „Niezwykle inspirujące było obserwowanie, jak tak różnorodna grupa mistrzów uczy się, rywalizuje i odkrywa świat walk Pokémon. Z ogromną przyjemnością gratulujemy Mike triumfu w naszym promocyjnym turnieju Champion of Champions.

Ray Rizzo, trzykrotny mistrz świata Pokémon VGC, dodał: „To było niesamowite widzieć, jak szybko zawodnicy wciągnęli się w walki Pokémon i opracowali własne strategie. „Każdy z uczestników wykazał się tym samym duchem rywalizacji, który pomógł im zdobyć mistrzostwo w swoich dziedzinach, dzięki czemu turniej był naprawdę emocjonujący”.

Jako zwycięzca, Mike wygrywa wyjazd na Mistrzostwa Świata Pokémon w 2027 roku oraz darowiznę na cele charytatywne przekazaną w swoim imieniu.

Turniej Pokémon Champion of Champions pokazał też, że Pokémon Champion jest dostępne dla wszystkich i jak działa funkcja cross-play między urządzeniami mobilnymi a konsolami Nintendo Switch 2, pokazując, że gracze z różnych środowisk mogą z łatwością włączyć się do rywalizacji w bitwach Pokémon.