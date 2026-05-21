Promocja 007 First Light w GeForce NOW oraz Forza Horizon 6 w pełni dostępna w chmurze

GeForce NOW podkręca tempo, serwując mieszankę szpiegowskich emocji, nagrody dla subskrybentów planu Ultimate oraz wyścigowej adrenaliny w Forza Horizon 6. Do tego aż osiem nowych gier trafia w tym tygodniu do chmury i jest gotowych do natychmiastowego strumieniowania.

W związku ze zbliżającą się premierą gry 007 First Light w usłudze pojawiła się limitowana promocja. Ograniczona czasowo oferta pozwala subskrybentom, którzy do 10 czerwca zakupią 12‑miesięczną subskrypcję w planie Ultimate, odebrać grę 007 First Light i rozpocząć rozgrywkę już w dniu debiutu, 27 maja, bez konieczności pobierania plików i oczekiwania. Tytuł przechodzi na własność użytkownika, umożliwiając streamowanie na dowolne urządzenia od pierwszego dnia. To okazja, by poznać nowoczesną opowieść o początkach kariery Jamesa Bonda, z czasów, gdy najsłynniejszy agent świata nie nosił jeszcze idealnie skrojonego smokingu, a jego zamówienia na martini nie były tak precyzyjne. Na graczy czeka szpiegowska intryga na globalną skalę, sytuacje bez wyjścia oraz kinowa akcja ukazująca narodziny najsłynniejszego agenta.

Zmiana tytułu gry przychodzi tu równie naturalnie jak zmiana biegu. Forza Horizon 6, po wcześniejszym dostępie w chmurze i oficjalnej premierze 19 maja, jest już w pełni dostępna do streamingu w usłudze GeForce NOW. Tytuł przenosi do grania w chmurze otwarty świat, z którego słynie seria, i jest dostępny dla subskrybentów na wszystkich obsługiwanych urządzeniach. Rozgrywka umożliwia rywalizację za kierownicą legendarnych samochodów w malowniczych sceneriach Japonii, udział w wydarzeniach na żywo oraz chłonięcie atmosfery świata zbudowanego w całości wokół pasji do motoryzacji.

Warto również zwrócić uwagę na najnowszy materiał przygotowany przez społeczność. Znany ambasador usługi GeForce NOW, prowadzący kanał Cloud Gaming Battle, przeprowadził wywiad z Andrew Fearem, dyrektorem ds. zarządzania produktem w firmie NVIDIA, odsłaniając kulisy funkcjonowania serwisu, co spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony odbiorców. Wideo dostępne w tym miejscu.

Biblioteka usługi GeForce NOW wzbogaca się o osiem nowych tytułów. To kolejny mocny tydzień dla graczy, którzy chcą uruchamiać nowości natychmiast i bez pobierania.

Oto pełna lista 8 gier trafiających do chmury GeForce NOW w tym tygodniu:

Forza Horizon 6 (od 19 maja w Steam i Xbox, dostępna w ramach Game Pass)

(od 19 maja w Steam i Xbox, dostępna w ramach Game Pass) Deep Rock Galactic: Rogue Core (od 20 maja w Steam )

Luna Abyss (od 21 maja w Steam i Xbox, dostępna w ramach Game Pass)

(od 21 maja w Steam i Xbox, dostępna w ramach Game Pass) Warhammer 40,000: Mechanicus II (od 21 maja w Steam)

(od 21 maja w Steam) Zero Parades (od 21 maja w Steam)

(od 21 maja w Steam) Splitgate Arena Reloaded (Xbox, dostępna w ramach Game Pass)

(Xbox, dostępna w ramach Game Pass) Sunderfolk (Epic Games Store)

(Epic Games Store) TerraTech Legion (Steam i Xbox, dostępna w ramach Game Pass)