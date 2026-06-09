Technika DLSS 4.5 i path tracing trafią do gry Control Resonant 24 września. Nowe gry ze wsparciem techniki DLSS

W minionym tygodniu, podczas targów COMPUTEX, konferencji GTC Taipei i Summer Games Fest, producenci oraz wydawcy gier zaprezentowali liczne aktualizacje oraz nowe tytuły otrzymujące wsparcie techniki DLSS. Równocześnie kolejne tytuły otrzymały wsparcie technik graficznych NVIDIA.

Ponadto, na targach GTC Taipei w ramach COMPUTEX firma NVIDIA zaprezentowała RTX Spark, superukład redefiniujący komputery z systemem Windows w erze osobistych agentów AI. Z tej okazji założyciel i dyrektor generalny NVIDIA Jensen Huang udał się do Korei Południowej, gdzie przedstawił RTX Spark tamtejszej społeczności graczy. Pierwszym przystankiem było T1 Base Camp, PC bang należący do organizacji T1, jednej z czołowych drużyn e-sportowych w kraju. Na miejscu spotkał się z aktualnymi mistrzami świata w League of Legends z drużyny T1, w tym z sześciokrotnym mistrzem świata Lee „Fakerem” Sang-hyeokiem, aby zaprezentować RTX Spark. NVIDIA i Riot Games, producent League of Legends, nawiązały współpracę, by przenieść ten tytuł oraz Valorant na RTX Spark, rozszerzając dostęp do wydajnego gamingu na smukłe laptopy. Następnie Huang odwiedził dzielnicę Gangnam w Seulu, gdzie wraz z Krafton i NC zaprezentował RTX Spark graczom w lokalnym PC bangu. Podczas wizyt pokazano PUBG: Battlegrounds, Subnautica 2, Cinder City oraz Aion 2 działające na RTX Spark. Gracze mieli również okazję przetestować niepublikowane wersje demonstracyjne gry Cinder City od NC na komputerach wyposażonych w karty graficzne GeForce RTX oraz przedpremierową wersję PUBG Ally, czyli postaci współgrywalnej wspieranej przez NVIDIA ACE, na laptopach z RTX Spark. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w oficjalnym wpisie na blogu.

Oto szczegółowe zestawienie nowych oraz nadchodzących gier integrujących techniki RTX:

Już 24 września zadebiutuje gra Control Resonant od Remedy Entertainment. W kontynuacji wielokrotnie nagradzanego tytułu Control gracze będą eksplorować rozległe strefy zniszczonego Manhattanu, opanowanego przez niszczycielskie wpływy licznych paranormalnych zagrożeń. Do dziś pierwsza część Control pozostaje imponującym pokazem możliwości graficznych, w którym liczne, immersyjne efekty wykorzystujące ray tracing wzbogacają każdy element oprawy. Gra Control Resonant wynosi jakość obrazu i immersję na nowy poziom, debiutując z obsługą path tracingu i techniki NVIDIA RTX Mega Geometry, wzmocnioną przez DLSS Ray Reconstruction i przyspieszoną przez technikę DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation. Warto również zapoznać się z panelem dyskusyjnym na antenie IGN Live, podczas którego przedstawiciele firm NVIDIA oraz Remedy Entertainment omawiają kulisy powstawania Control Resonant.

Kolejną produkcją jest Deep Rock Galactic: Rogue Core autorstwa Ghost Ship Games, czyli przeznaczona dla 1–4 graczy kooperacyjna, pierwszoosobowa gra akcji typu roguelite, będąca spin-offem popularnej serii Deep Rock Galactic. Tytuł jest już dostępny i otrzymał wsparcie technik DLSS Super Resolution oraz DLSS Multi Frame Generation, które w narzędziu NVIDIA App można zaktualizować do wersji DLSS 4.5 Super Resolution oraz DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation.

Równie interesująco prezentuje się oferująca niezwykle pieczołowicie odwzorowaną planetę Arrakis gra Dune: Awakening od Funcomu, której tryb jednoosobowy zadebiutuje 22 września, pozwalając na pełne zanurzenie się w bogatym i pełnym wyobraźni świecie stworzonym przez Franka Herberta. Od samego początku rozgrywka w Dune: Awakening będzie mogła zostać uruchomiona z techniką DLSS 4.5. Bezpośrednio po premierze tytuł otrzyma wsparcie technik DLSS Multi Frame Generation, DLSS Frame Generation, DLSS Super Resolution oraz techniki NVIDIA Reflex. Za pośrednictwem narzędzia NVIDIA App użytkownicy będą mogli dokonać aktualizacji do wersji DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation oraz DLSS Super Resolution, co zapewni jeszcze wyższą płynność na kartach graficznych GeForce RTX serii 50 oraz ulepszoną oprawę wizualną na wszystkich kartach graficznych GeForce RTX.

Z kolei gra Gothic 1 Remake od Alkimia Interactive i THQ Nordic pozwala na powrót do Górniczej Doliny w wiernej rekonstrukcji kultowego RPG z otwartym światem z 2001 roku. Gdy Gothic 1 Remake zadebiutował 5 czerwca, posiadacze kart graficznych GeForce RTX mogli cieszyć się najwyższą możliwą jakością od pierwszej sekundy rozgrywki dzięki natywnej obsłudze technik DLSS 4.5 Super Resolution oraz Dynamic Multi Frame Generation.

W zupełnie inne klimaty wprowadza Goals, czyli szybka, dynamiczna i darmowa gra piłkarska, stworzona z myślą o czystych umiejętnościach, prawdziwej rywalizacji oraz globalnej społeczności. Zaprojektowana od podstaw z myślą o rozgrywkach sieciowych, produkcja opiera się na trzech filarach, którymi są rozgrywka, płynność w sieci oraz dostępność. Tytuł zadebiutował w minionym tygodniu z natywnym wsparciem technik DLSS Multi Frame Generation i DLSS Super Resolution, umożliwiając posiadaczom kart graficznych GeForce RTX zwiększenie płynności rozgrywki i poprawę jakości obrazu.

Fanów klasyki zainteresuje z pewnością Onimusha: Way of the Sword, czyli pierwsza od dwudziestu lat, najnowsza odsłona kultowej serii firmy Capcom. Przed zaplanowaną na 25 września premierą tego powrotu legendarnej marki, wydawca udostępnił wersję demonstracyjną Onimusha: Way of the Sword, oferującą wgląd w fragment rozgrywki i warstwy fabularnej. Na komputerach i laptopach wyposażonych w karty graficzne GeForce RTX gracze mogą poprawić jakość rozgrywki dzięki technikom DLSS 4.5 Super Resolution, DLSS Multi Frame Generation, DLSS Frame Generation, NVIDIA DLAA i NVIDIA Reflex.

Kolejną propozycją jest Fatekeeper, zapraszający do ręcznie wykreowanego świata, w którym ruiny szepczą o dawnych kataklizmach. Tytuł trafił do wczesnego dostępu w minionym tygodniu z obsługą technik DLSS Super Resolution i DLSS Frame Generation. Jest również jedną z pierwszych gier, która w dniu premiery otrzymała wsparcie dla opartej na ray tracingu techniki dynamicznego oświetlenia i cieniowania MegaLights działającej w silniku Unreal Engine 5, umożliwiającej tworzenie zachwycających scen.

Z kolei w opracowanej przez studio Bungie grze Marathon gracze trafiają do mrocznego świata science-fiction na planecie Tau Ceti IV, opuszczonej kolonii pełnej Biegaczy, agresywnych sił bezpieczeństwa UESC oraz nieprzewidywalnych warunków środowiskowych. W zeszłym tygodniu wystartował drugi sezon Marathon, wprowadzając nowe zagrożenia do pokonania, nowe bronie do walki ze wspomnianymi zagrożeniami i wiele więcej. Posiadacze kart graficznych GeForce RTX mogli już wcześniej aktywować technikę DLSS Super Resolution, którą można było zaktualizować do DLSS 4.5 Super Resolution za pośrednictwem narzędzia NVIDIA App. Wraz z premierą sezonu 2. gra otrzymała również wsparcie DLSS Frame Generation, umożliwiając posiadaczom kart GeForce RTX serii 50 i 40 dalsze zwiększenie płynności rozgrywki.

Gra NBA The Run debiutuje dzisiaj, otrzymując natywne wsparcie techniki DLSS 4.5 Super Resolution, co pozwala wszystkim posiadaczom kart graficznych GeForce RTX na poprawę jakości obrazu oraz zwiększenie płynności rozgrywki.

W grze Tides of Tomorrow od Digixart i THQ Nordic, w obliczu śmiertelnej choroby o nazwie Plastemia zagrażającej wszelkiemu życiu, gracze muszą stawić czoła licznym wyzwaniom w świecie stojącym na krawędzi upadku. Tytuł jest już dostępny, a wszyscy posiadacze kart graficznych GeForce RTX mogą zwiększyć płynność rozgrywki dzięki technice DLSS Super Resolution.

Zestawienie zamyka Aniimo od Pawprint Studios, czyli darmowa, nowej generacji gra RPG z otwartym światem skupiona na łapaniu stworzeń. Dla osób pragnących sprawdzić ten tytuł zapowiedziano zamknięte testy beta, a rejestracja umożliwiająca wzięcie w nich udziału jest dostępna na oficjalnej stronie gry. W momencie oficjalnej premiery Aniimo otrzyma wsparcie technik DLSS 4.5 Super Resolution oraz DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation, co pozwoli wszystkim posiadaczom kart graficznych GeForce RTX na znaczące ulepszenie wrażeń z rozgrywki.