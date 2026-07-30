Batman powraca w jednej z najważniejszych historii w dziejach komiksu. Batman. H2SH już we wrześniu w Polsce

Po ponad dwóch dekadach od premiery kultowego Batman: Hush Jeph Loeb i Jim Lee ponownie łączą siły, by opowiedzieć dalszy ciąg jednej z najbardziej przełomowych historii o Mrocznym Rycerzu. Już we wrześniu ukaże się album Batman. H2SH, długo wyczekiwana kontynuacja komiksowego klasyka. Premiera albumu będzie wyjątkowa także dla polskich czytelników. Wydanie przygotowane przez Egmont otrzyma autorską okładkę stworzoną przez Joanna Karpowicz – uznaną malarkę, ilustratorkę i autorkę komiksów, znaną między innymi z serii Anubis oraz Jutro będzie futro.

Historia rozpoczyna się od powrotu tajemniczego przeciwnika z przeszłości Batmana, który po raz kolejny wywraca jego świat do góry nogami. Gotham staje w obliczu nowego zagrożenia, a Mroczny Rycerz musi wykorzystać wszystkie swoje umiejętności, sojuszników i dostępne środki, by ocalić nie tylko miasto, ale również samego siebie. Nowa opowieść rozwija wydarzenia znane z kultowego „Hush” i otwiera kolejny rozdział w historii Batmana oraz jego najbliższych.

Za scenariusz odpowiada Jeph Loeb – autor takich klasyków jak Batman: Długie Halloween i Superman na wszystkie pory roku, wielokrotnie nagradzany twórca komiksów oraz producent filmowy i telewizyjny. Rysunki przygotował Jim Lee, jeden z najbardziej cenionych artystów w historii amerykańskiego komiksu, odpowiedzialny za wiele bestsellerowych tytułów DC i obecny dyrektor kreatywny DC Entertainment.

Album zawiera oryginalne zeszyty „Batman” #158–163, składające się na pierwszą część nowej sagi H2SH.