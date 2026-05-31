Koniec ery Diany? DC przedstawia nową Wonder Woman i wywołuje burzę wśród fanów

DC Comics ponownie wywołało gorącą dyskusję wśród fanów. W najnowszym komiksie wydawnictwo przedstawiło nową wersję Wonder Woman, którą została Nia Nal, znana jako Dreamer – pierwsza transpłciowa superbohaterka w historii telewizyjnego uniwersum DC. Bohaterka tymczasowo przejmuje miejsce Diany z Themysciry w alternatywnej rzeczywistości.

Wonder Woman od dekad pozostaje jedną z najważniejszych postaci w świecie DC. Choć w przeszłości jej rolę przejmowały już między innymi Hippolyta, Artemis czy Nubia, tym razem wydawnictwo postawiło na bohaterkę, która już wcześniej zapisała się w historii reprezentacji LGBTQ+ w komiksach i serialach.

Dreamer zostaje nową Wonder Woman

Do wydarzeń dochodzi w komiksie Justice League: Dream Girls – A DC Pride Event #1. Nia Nal i Taylor Barzelay trafiają do alternatywnej rzeczywistości, w której stają się Amazonkami. To właśnie tam Dreamer zajmuje miejsce młodej Diany i przechodzi własną wersję historii narodzin Wonder Woman. Bohaterka spotyka również Steve’a Trevora i rozpoczyna przygodę bardzo przypominającą początki jednej z najbardziej ikonicznych postaci DC.

Kim jest Dreamer?

Nia Nal zadebiutowała w serialu Supergirl jako pierwsza transpłciowa superbohaterka w historii telewizji. Postać szybko zdobyła popularność, a później trafiła także do głównego komiksowego uniwersum DC. Co ciekawe, za rozwój bohaterki odpowiada między innymi Nicole Maines — aktorka, która wcielała się w Dreamer na ekranie. W ostatnich latach Nia odgrywała coraz większą rolę w najważniejszych wydarzeniach komiksowego DC, pojawiając się między innymi w historiach Lazarus Planet, Absolute Power oraz Suicide Squad: Dream Team.

DC stawia na większą reprezentację

Od kilku lat wydawnictwo coraz mocniej rozwija wątki związane z różnorodnością i reprezentacją. W uniwersum DC funkcjonują już między innymi biseksualni Jon Kent i Tim Drake, a Harley Quinn oraz Poison Ivy należą do najpopularniejszych par w komiksach. Teraz wydawnictwo ponownie zwraca uwagę na postacie transpłciowe, dając Dreamer jedną z najbardziej prestiżowych ról w całym swoim świecie.

Źródło: screenrant.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe