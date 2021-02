Oracle i Wonder Woman bohaterkami kolejnych tomów „DC powieść graficzna 13+”

„DC powieść graficzna 13+” to nowy cykl Egmontu, w ramach którego prezentowane będą ważne i aktualne tematy społeczne, poszukiwanie swojego miejsca w świecie, odkrywanie własnej tożsamości, szalone przygody, niezwykłe przyjaźnie i zaskakujące zwroty akcji podane z humorem. A wszystko to ukazane zostanie z perspektywy dorastających bohaterów DC Comics, przedstawionych w swoich młodszych wcieleniach. 24 lutego ukażą się dwie powieści graficzne, których bohaterkami będą mniej znana u nas Raven, a także o wiele bardziej rozpoznawalna Catwoman. Chociaż ich premiera jeszcze przed nami, wiemy już, kto wystąpi w kolejnych komiksach z cyklu – będą to Oracle, córka komisarza Gordona, a także księżniczka Temiskiry, czyli Wonder Woman!

W następnych miesiącach w nowym cyklu pojawią się kolejne tytuły, w tym „Kod Oracle”, historia o niezwykle inteligentnej córce komisarza Gordona, która po postrzale trafia na rehabilitację do pewnego ośrodka. Tam będzie musiała uporać się nie tylko ze swoją nową sytuacją, ale także rozpocznie własne śledztwo w sprawie tajemniczych zajść w centrum rehabilitacyjnym. W przygotowaniu jest również powieść graficzna o młodej Wonder Woman, gdzie księżniczka z Temiskiry wyruszy do Nowego Jorku, by ratować kogoś, komu grozi śmierć, ale kto według przepowiedni sam jest zagrożeniem dla świata.

Przygody pokolenia młodych herosów to dynamiczna akcja i angażujące historie, dotyczące istotnych problemów społeczno-obyczajowych. Pierwsze miłości, niełatwe, choć piękne przyjaźnie, bolesne zdrady, brak tolerancji, dochodzenie do samoakceptacji, przekraczanie granic – oto kluczowe tematy poruszane w komiksowych seriach realizowanych w nowej linii wydawniczejDC powieść graficzna 13+. Przypominamy, że pierwsze dwa tytuły cyklu, które ukażą się 24 lutego, to „Młodzi Tytani. Raven” oraz „Catwoman. W blasku księżyca”.

Chcieliśmy wrócić do tego, co swego czasu stanowiło istotę komiksów: wyjątkowych historii skierowanych do młodych czytelników – mówi Bobbie Chase, redaktor nadzorująca powstawanie nowych imprintów w DC.

W obecnych czasach superbohaterowie są popularni bardziej niż kiedykolwiek, dlatego warto przedstawić ikony DC nowemu pokoleniu młodych odbiorców – dodaje Diane Nelson, była prezes DC Entertainment.

Komiksy z cyklu DC powieść graficzna 13+ są nieoczywistym spojrzeniem na popularnych herosów, którzy zyskali nowe, młodociane wcielenia. Zdobywanie bądź oswajanie się z supermocami jest tutaj metaforą dorastania, które nierzadko wymaga wyjątkowych zdolności – odwagi, wewnętrznej determinacji, wiary we własne siły. DC powieść graficzna 13+ to zwrócenie uwagi na nową generację bohaterów – młode pokolenie zyskało własny głos. Do realizowania projektu zostali zaproszeni uznani twórcy specjalizujący się w literaturze dla młodzieży.

Autorami poszczególnych tomów są doskonale znani nastoletnim czytelnikom pisarze o międzynarodowej sławie tworzący literaturę dla młodzieży, jak Kami Garcia („Piękne istoty”), Lauren Myracle („3maj się”) czy Leigh Bardugo („Grisza”). Za warstwę graficzną odpowiadają utalentowani ilustratorzy i rysownicy, jak Gabriel Picolo, Izaac Goodhart, Kit Seaton czy Manuel Preitano. Autorskie wizje cenionych twórców ukazują genezy postaci znanych z komiksów, ale również seriali takich jak „Tytani” dostępnych na Netflixie czy animacji „Młodzi Tytani”.

„Młodzi Tytani. Raven” – ekstremalne dojrzewanie

W swojej powieści graficznej Garcia i Picolo, autorzy „Młodzi Tytani. Raven”, pozostali wierni komiksowemu pierwowzorowi Raven, postaci stworzonej w 1980 roku przez Marva Wolfmana i George’a Pereza, a równocześnie znaleźli sposób, aby uwspółcześnić historię o dziewczynie, nad której życiem unosi się klątwa. Po wypadku, w którym zginęła jej zastępcza matka, siedemnastoletnia Rachel Roth traci pamięć, a co za tym idzie również spokój ducha. Przeprowadzka do Nowego Orleanu ma jej pomóc poradzić sobie z traumą. Z czasem okazuje się jednak, że w życiu młodej kobiety zaczynają się dziać rzeczy, które wykraczają poza realny świat.

Uważam, że prawdziwa magia komiksu „Młodzi Tytani. Raven” bierze się z połączenia mojej historii i rysunków Gabriela, który nadał realne kształty całej opowieści – ożywił bohaterów, którzy całkowicie współgrają z moim pomysłem na kreację charakterów – podkreśla Kami Garcia, autorka scenariusza komiksu. Muszę przyznać, że moim pierwszym kontaktem z „Tytanami” było obejrzenie serialu animowanego, na punkcie którego mam prawdziwą obsesję. W Brazylii komiksy nie są tak popularne jak w USA. Komiks o Raven był moim pierwszym projektem dla DC, dlatego obawiałem się, jakie będą reakcje czytelników. Wspaniale było widzieć na festiwalach i konwentach fanów pragnących zdobyć podpis na komiksie i trochę porozmawiać – opowiada Gabriel Picolo, rysownik albumu.

„Catwoman. W blasku księżyca” – szkoła życia

Problem bezdomności, fizyczna i psychiczna przemoc, brak akceptacji – oto świat, w którym musi odnaleźć się Catwoman, tytułowa bohaterka komiksu „W blasku księżyca”. Na szczęście dziewczyna obdarzona jest niezwykłym sprytem i wolą przetrwania, dzięki czemu umie sobie poradzić w ekstremalnie trudnych warunkach. Ta empatyczna nastolatka niesie także pomoc innym zagubionym dzieciakom.

Autorka bestsellerów z listy „New York Timesa” Lauren Myracle („3maj się”) oraz rysownik Isaac Goodhart prezentują powieść graficzną o nastoletniej Catwoman, która musi zmierzyć się nie tylko z poszukiwaniem własnej tożsamości, ale i ponurą rzeczywistością Gotham City.

Rzecz w tym, że Selina tak naprawdę wciąż jest jeszcze dzieckiem. To piętnastolatka, która już na początku historii znajduje się w sytuacji, w której nawet dorośli rzadko potrafili by sobie poradzić – opowiada Lauren Myracle, scenarzystka. Selina Kyle to dziewczyna, która jak kot spada na cztery łapy, ale najpierw będzie musiała ciężko trenować.

Nowa wizja superbohaterów dla młodej generacji

Źródłem prawdziwego bohaterstwa może być stopniowe przekraczanie własnych granic. Nastolatkowie, którzy mierzą się nie tylko ze szkolnymi wyzwaniami, lecz także biologicznymi zmianami, życiowymi niepowodzeniami, chęcią do samostanowienia, czy nawet traumatycznymi wydarzeniami, muszą szukać wewnętrznej siły – supermocy.