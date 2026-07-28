Grasz i oglądasz filmy? Acer ma promocję z darmowym projektorem

Acer przypomina, że emocje esportowe nie muszą kończyć się na oglądaniu transmisji. W nowej promocji przy zakupie wybranego laptopa Acer, Nitro lub Predator użytkownicy mogą otrzymać w prezencie projektor LED Acer Aopen QH15s HD o wartości 429 zł brutto.

Dla wielu użytkowników laptop jest dziś nie tylko sprzętem do grania, ale też ekranem do śledzenia turniejów esportowych, centrum streamingu, narzędziem pracy z multimediami i sposobem na kontakt ze znajomymi. Dodany do zestawu projektor Acer Aopen QH15s HD pozwala przenieść ten obraz na większą powierzchnię – w pokoju gracza, salonie, czy podczas wspólnego wieczoru.

Urządzenie to sprawdzi się przy oglądaniu meczów, filmów i seriali, ale też podczas casualowego grania ze znajomymi. Dzięki temu laptop objęty promocją staje się czymś więcej niż wydajnym komputerem do codziennych zadań. Może być podstawą elastycznego zestawu do domowej rozrywki – od esportowych transmisji, przez gry, po wspólne oglądanie treści na większym ekranie.

Laptopy Acer, Nitro i Predator w promocji

Wśród modeli objętych akcją znalazły się laptopy z rodzin Predator Helios Neo, Acer Nitro, Nitro V oraz Swift X. Najmocniej gamingowy charakter promocji podkreślają konstrukcje Predator Helios Neo 16S AI z procesorem Intel Core Ultra 7-356H, kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 5060 oraz 16-calowym ekranem WQXGA 2560 × 1600 o odświeżaniu do 165 Hz, stworzony z myślą o płynnej rozgrywce i stabilnej pracy podczas dłuższych sesji.

Serie Acer Nitro i Nitro V kierowane są do użytkowników, którzy szukają dobrego balansu między gamingiem a codzienną funkcjonalnością. Model taki jak Acer Nitro 16 AI (Copilot+ PC) z procesorem AMD Ryzen AI 9 365, kartą do NVIDIA GeForce RTX 5060 i ekranem WQXGA 2560 × 1600 o odświeżaniu do 180 Hz sprawdzi się zarówno w grach, jak i w nauce, pracy z multimediami, komunikacji czy korzystaniu z narzędzi wspieranych przez AI.

Promocja obejmuje także wybrane modele Swift X, które poszerzają jej charakter o segment kreatywny. Acer Swift X z 14,5-calowym ekranem OLED 2880 × 1800 oraz kartą NVIDIA GeForce RTX 5060 to propozycja dla osób zajmujących się grafiką, wideo, projektami multimedialnymi i tworzeniem treści wszędzie tam, gdzie liczy się wierne odwzorowanie kolorów.

Gamingowy kontekst promocji wzmacnia także trwający IEM Cologne Major 2026 — jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu fanów Counter-Strike’a, którego partnerem technologicznym jest Predator. Finałowa faza turnieju w LANXESS Arena przyciąga uwagę graczy z całego świata i przypomina, że współczesny gaming to nie tylko sama rozgrywka, ale również oglądanie transmisji, wspólne kibicowanie i przeżywanie esportowych emocji przed ekranem. W takim momencie zestaw złożony z wydajnego laptopa i projektora dobrze wpisuje się w sposób, w jaki użytkownicy konsumują dziś treści gamingowe.

Projektor LED jako praktyczny dodatek

Dołączany w ramach promocji Acer Aopen QH15s HD to projektor LED oferujący obraz w rozdzielczości HD 1280 × 720 i przekątną regulowaną od 40 do 120 cali. Jasność 180 ANSI lumenów i kontrast 1000:1 uzupełnia łączność Wi-Fi i Bluetooth, system Android Smart oraz wbudowany głośnik, dzięki czemu urządzenie może działać jako samodzielne uzupełnienie domowego zestawu multimedialnego.

W praktyce oznacza to, że użytkownik może szybko zamienić laptop w centrum większego seansu bez konieczności kupowania osobnego telewizora czy rozbudowywania domowej konfiguracji o kolejne urządzenia. To szczególnie przydatne wtedy, gdy komputer ma służyć nie tylko do grania, ale również do wspólnego oglądania treści, prezentacji materiałów lub korzystania z multimediów w większym formacie.

Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z promocji, należy kupić wybrany laptop Acer, Nitro lub Predator objęty akcją w jednym ze sklepów partnerskich m.in. Media Expert, x-kom, Komputronik, Neonet, RTV Euro AGD lub Alsen.pl w terminie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 roku, zachować dowód zakupu, a następnie zarejestrować zgłoszenie na stronie promocyjnej do 14 września 2026 roku. Po pozytywnej weryfikacji projektor Acer Aopen QH15s HD zostanie wysłany na adres wskazany w formularzu.

Promocja trwa do 31 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania zapasów. Pełna lista modeli objętych akcją oraz szczegółowe zasady promocji dostępne są na stronie: acer-promocja-projektor.pl.