13. sezon American Horror Story z datą premiery! Ariana Grande nie pojawi się w serialu

Wiemy, kiedy zadebiutuje 13. sezon American Horror Story. Fani nie będą musieli uzbrajać się w cierpliwość.

Ostatnia odsłona American Horror Story zadebiutowała w 2023 roku. Jeszcze przed premierą 12. sezonu stacja FX poinformowała, że antologia Ryana Murphy’ego doczeka się następnej odsłony. Fani musieli trochę się naczekać, ale w końcu prace nad 13. sezonem ruszyły i wiemy nawet, kiedy będzie miał swoją premierę.

Kiedy premiera American Horror Story 13?

Stacja FX poinformowała, że na premierę 13. Sezonu American Horror Story nie będziemy musieli długo czekać. Serial zadebiutuje już tej jesieni, a dokładniej 24 września 2026 roku. Produkcja będzie dostępna do obejrzenia na Disney+.

W sieci zadebiutowało także nowe zdjęcie z planu produkcji, na którym znalazły się dobrze znane bohaterki, ale również nowe postacie.

American Horror Story 13 bez Ariany Grande

Jeśli na bieżąco śledziliście informacje związane z najnowszą odsłoną American Horror Story to najpewniej wiecie, że pojawić się w niej miała Ariana Grande. Niestety jest to już nieaktualne. Jak poinformował magazyn Deadline, piosenkarka musiała zrezygnować z udziału w serialu z powdu kolizji terminów związanych ze zmianami w harmonogramie produkcji serialu grozy oraz odbywającą się w tym samym czasie trasą koncertową Eternal Sunshine Tour. Grande nie zdążyła nakręcić żadnych scen ze swoim udziałem.

Co jeszcze wiadomo o 13. sezonie American Horror Story?

13. sezon American Horror Story będzie obfitował w wiele powrotów. W nadchodzącym sezonie słynnego serialu zobaczymy ponownie m.in. Sarah Paulson, Jessicę Lange, Kathy Bates, Emmę Roberts, Angelę Bassett, Evana Petersa, Johna Carrolla Lyncha (Twisty the Clown), Matta Frasera (Illustrated Seal), Billie Lourd, Gabourey’a Sidibe’a, Johna Watersa oraz Leslie Grossmana.

W 13. sezonie American Horror Story zobaczymy dodatkowo zupełnie nowe twarze. Na małym ekranie pojawią się Mena Suvari (American Beauty, American Pie 2) oraz Berto Colón (Nocny agent, Jak nas widzą).

Za najnowszą odsłonę serialu odpowiadać ponownie będą Ryan Murphy i Brad Falchuk. Szczegóły fabuły 13. sezonu na chwilę obecną nie są znane.

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Źródło: variety.com/ Ilustracja wprowadzenia: Materiały promocyjne