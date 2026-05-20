Agencja powraca z 2. sezonem. Michael Fassbender na nowej zapowiedzi serialu

Zbliżający się wielkimi krokami 2. sezon serialu Agencja platformy Paramount+ właśnie doczekał się oficjalnego zwiastuna.

1 sezon serialu Agencja okazał się być wielkim hitem. Ustanowił rekord jako najchętniej oglądana nowa seria w historii Showtime. Szybko zamówiono jego kolejne odcinki, na które widzowie musieli czekać prawie półtora roku. Teraz, oczekiwanie na powrót produkcji dobiega końca, a my otrzymaliśmy oficjalny zwiastun 2. sezonu.

Nowy sezon na oficjalnej zapowiedzi

Premiera 2. sezonu serialu Paramount+ jest coraz bliżej. Platforma ogłosiła oficjalną datę powrotu produkcji, która będzie miała miejsce już 21 czerwca. Oprócz tego, udostępniony został również oficjalny zwiastun nowych odcinków szpiegowskiego przeboju.

Zgodnie z opisem fabuły, produkcja śledzi losy Brandona „Martiana” Colby’ego (Michael Fassbender), „agenta CIA żyjącego pod przykrywką we własnym życiu. Samia (Jodie Turner-Smith), jego ukochana, jest więźniarką polityczną w Sudanie, a on zrobi wszystko, by ją uratować — nawet jeśli będzie musiał posunąć się do zdrady. Jedyna droga wyjścia prowadzi jeszcze głębiej. Martian musi balansować na ostrzu noża, jeśli chce ocalić miłość, życie i swoją misję.”

Co powinniśmy wiedzieć o serialu Agencja?

Serial może pochwalić się świetną obsadą. Znaleźli się w niej Jeffrey Wright, Katherine Waterson , Harriet Sansom Harris, John Magaro, Saura Lightfoot-Leon, India Fowler, Andrew Brooke, Christian Ochoa Lavernia, Reza Brojerdi, Ambreen Razia, Alex Reznik oraz Richard Gere. W powracających rolach pojawiają się także Medalion Rahimi, Tessa Ferrer, Clayne Crawford, Keanush Tafreshi i Raza Jaffrey . W 2. sezonie gościnnie pojawią się także Dominic West oraz Hugh Bonneville.

Twórcą serialu jest Eric Rochant, a produkcja bazuje na francuskim dramacie Le Bureau des Légendes. Za realizację 2. sezonu odpowiadają Paramount Television Studios oraz 101 Studios. Jez Butterworth i John-Henry Butterworth powracają jako scenarzyści serialu, a także producenci wykonawczy. Za produkcję odpowiadają również David C. Glasser, Ron Burkle, David Hutkin i Boba Yari ze 101 Studios, George Clooney i Grant Heslov ze Smokehouse Pictures, Alex Berger z TOP – The Originals Productions, Ashley Stern i Pascal Breton z Federation Studios/Federation Entertainment of America oraz Fassbender, Joe Wright i Keith Cox.

First look at season 2 of "The Agency". The spy thriller series returns to Paramount+ on June 21,2026.

Źródło: CBR