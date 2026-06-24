Breslau powróci z 2. sezonem! Wraz z nim Disney wprowadzi dwie oryginalne polskie produkcje

Jesienią ubiegłego roku pojawił się Breslau, intrygujący serial kryminalny umiejscowiony w 1936 roku. Produkcja została różnie przyjęta, ale jej popularność była na tyle duża, że Disney uznał, iż nie ma co zatrzymywać się na 1. sezonie.

Na obecną chwilę nie wiemy jeszcze zbyt wiele o tym, co przedstawi nam Breslau w ramach 2. sezonu, Disney przedstawił jedynie wstępne detale. Możemy na przykład spodziewać się powrotów Tomasza Schuchardta, Adama Bobika, Agaty Kuleszy, Ireneusza Czopa oraz Przemysława Bluszcza. Franz Podolsky ma zostać zwolniony z więzienia, by zająć się morderstwem pewnej kobiety. Intryga ma jednocześnie powiązania z pewną jego dawną sprawą.

Głos zabrała też Angela Jain, szefowa oryginalnych produkcji Disney+ w regionie EMEA:

Bardzo wierzymy w potencjał polskiego rynku oraz istotną rolę jaką odgrywają na nim lokalne produkcje. Ogłoszone dzisiaj tytuły doskonale uzupełnią naszą globalną ofertę, odpowiadając jednocześnie na oczekiwania widzów. Współpraca z gronem wybitnych polskich twórców – cenionych w branży za kreatywność i najwyższy poziom artystyczny – jest niezwykle inspirująca.

Gwiazdy i twórcy serialu Breslau z 1. sezonu

W rolę Franza Podolskiego wcielił się Tomasz Schuchardt („Jesteś Bogiem”, „Chrzest”). W pozostałych rolach zdążyliśmy już zobaczyć m.in.: Sandrę Drzymalską („IO”, „Simona Kossak”), Ireneusza Czopa („Broad Peak”, „Pokłosie”), Agatę Kuleszę („Róża”, „Ida”), Przemysława Bluszcza („Czas honoru”, „Jesteś Bogiem”), Adama Bobika („Fatum”, „Pokot”), Karolinę Gruszkę („Kochankowie z Marony”, „Maria Skłodowska-Curie”), Jakuba Sierenberga („Boże Ciało”, „Strefa interesów”), Bartłomieja Deklewę („Absolutni debiutanci”) oraz Piotra Janusza („Do dzwonka”, „Klub Włóczykijów”). Reżyserem serialu jest Leszek Dawid („Jesteś Bogiem”, „Ki”), za zdjęcia odpowiadał Paweł Flis („Interior”, „Demon”), a za scenariusz Magdalena Żakowska („Krew z krwi 3”) i Bartosz Janiszewski („Wataha”).

Dwa nowe projekty w drodze

Na Breslau sprawa się nie kończy, zamówiono bowiem dwie inne produkcje.

Nowym projektem, który został zamówiony przez Disney+ jest komediodramat „Wszystko pod kontrolą” (tytuł roboczy) produkowany przez Opus TV. Serial opowiada o młodej kobiecie pragnącej stać się lepszą wersją samej siebie. Jej plan nabiera realnych kształtów za sprawą niespodziewanego wydarzenia.

Kolejną zapowiedzianą nową produkcją jest thriller „Gra” (tytuł roboczy) realizowany przez Aurum Film. Ekscytująca przygoda zmienia się w walkę o przetrwanie, gdy grupa nieznajomych staje w obliczu niespodziewanego zagrożenia w samym środku lasu.

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Źródło: Disney