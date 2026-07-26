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Carrie z datą premiery! Nowy zwiastun zapowiada mroczną interpretację klasyki Stephena Kinga

Mikołaj Lipkowski, 27 lipca 2026

Prime Video ujawniło datę premiery serialowej adaptacji Carrie. Wszystkie osiem odcinków nowej wersji kultowej powieści Stephena Kinga trafi na platformę już 7 października. Wraz z ogłoszeniem serwis opublikował także nowy, niepokojący zwiastun produkcji przygotowanej przez Mike’a Flanagana.

Jedna z najbardziej rozpoznawalnych historii w dorobku Stephena Kinga powraca w nowej odsłonie. Tym razem Carrie została przeniesiona na mały ekran jako ośmioodcinkowy serial, za który odpowiada Mike Flanagan – twórca cenionych horrorów i seriali takich jak Nawiedzony dom na wzgórzu, Nocna msza czy Zagłada domu Usherów. Najnowszy zwiastun zapowiada wierne zachowanie mrocznego klimatu powieści, jednocześnie przedstawiając historię w nieco bardziej współczesnym wydaniu.

Nowa wersja Carrie

Prime Video potwierdziło, że wszystkie osiem odcinków serialu Carrie zadebiutuje 7 października. Opublikowany zwiastun sugeruje, że Mike Flanagan pozostanie wierny psychologicznemu charakterowi powieści, jednocześnie nadając historii współczesny kontekst. Dla fanów Stephena Kinga i miłośników horrorów zapowiada się jedna z najważniejszych premier gatunku tej jesieni.

W rolę Carrie White wcieli się Summer H. Howell, która ma już spore doświadczenie w kinie grozy dzięki występom w takich produkcjach jak Klątwa laleczki Chucky, Kult laleczki Chucky czy Channel Zero. Religijną fanatyczkę Margaret White zagra Samantha Sloyan, doskonale znana fanom twórczości Mike’a Flanagana z seriali Nawiedzony dom na wzgórzu, Nocna msza, Klub Północny oraz Zagłada domu Usherów. W pozostałych rolach zobaczymy między innymi Sienę Agudong jako Sue Snell, Matthew Lillarda jako dyrektora Grayle’a, a także Alison Thornton, Amber Midthunder, Thalię Dudek, Josie Totah, Arthura Contiego i Joela Oulette’a.

Więcej informacji na Movies Room:

O czym jest Carrie?

Wyobcowana licealistka Carrie White (Summer Howell) spędziła całe swoje życie w odosobnieniu, zamknięta w domu pod czujnym okiem swojej nadopiekuńczej matki Margaret (Samantha Sloyan). Nagła śmierć ojca zmusza ją do rozpoczęcia nauki w publicznej szkole średniej, gdzie musi odnaleźć się w bezwzględnej rzeczywistości nastolatków. Carrie staje się ofiarą głośnego skandalu związanego z nękaniem w sieci, który wstrząsa całą lokalną społecznością. Jednocześnie musi stawić czoła nieustannej presji i codziennemu okrucieństwu ery mediów społecznościowych oraz budzącym się wraz z dojrzewaniem tajemniczym zdolnościom telekinetycznym.

O książce

Debiutancka powieść Stephena Kinga Carrie ukazała się w 1974 roku, rozpoczynając karierę autora, którego książki sprzedały się od tego czasu w ponad 350 milionach egzemplarzy na całym świecie. Powieść przez 14 tygodni utrzymywała się na liście bestsellerów „The New York Times” i została przetłumaczona na ponad 35 języków. Jej ekranizacja z 1976 roku w reżyserii Briana De Palmy, nominowana do Oscara®, na trwałe zapisała tę historię w kulturze popularnej. W tym roku przypada 50. rocznica premiery filmu.

Źródło: deadline.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe 

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Mikołaj Lipkowski
Mikołaj Lipkowski Redaktor prowadzący dział Newsy

Geek i audiofil. Magister z dziennikarstwa. Naczelny fan X-Men i Elizabeth Olsen. Ogląda w kółko Marvela i stare filmy. Do tego dużo marudzi i słucha muzyki z lat 80. Lubi wrestling.

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