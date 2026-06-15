Cross powróci z 3. sezonem. Co czeka nas w nowych odcinkach?

Ben Watkins, twórca przeboju serwisu Prime Video, serialu Cross, opowiedział ostatnio o kierunku w jakim podąży on w 3. sezonie.

Fani popularnego serialu akcji platformy Amazona czekają obecnie na jego 3. sezon, który jest już w przygotowaniu. Jeśli wysoka popularność wśród widzów się utrzyma, nowy sezon może okazać się być tylko jednym z wielu. O przyszłości produkcji z dużym optymizmem opowiedział ostatnio jej twórca.

Czego możemy spodziewać się po 3. sezonie?

Twórca i showrunner serialu, Ben Watkins, odniósł się do przyszłości produkcji podczas panelu na festiwalu telewizyjnym w Monte Carlo. Zapowiedział wydarzenia z 3. sezonu, sugerując, że Alex Cross będzie musiał zmierzyć się z nowymi wyzwaniami, konfrontując się z własnym uzależnieniem. Motyw ten ma odegrać istotną rolę w dalszym rozwoju fabuły. W jego przypadku chodzi jednak o niebezpieczną pracę.

Musimy pokazać tę postać mierzącą się z innym wyzwaniem dotyczącym samego siebie i ludzi wokół niego. W 3. sezonie poruszamy temat uzależnienia, ponieważ Cross jako detektyw jest tak naprawdę uzależniony od polowania na przestępców.

Na ten temat wypowiedział się również obecny na wydarzeniu odtwórca tytułowej roli, Aldis Hodge.

To stało się dla nas interesującym motywem do eksplorowania. Kiedy myślimy o osobach uzależnionych i wpływie, jaki wywierają na innych, nie musi chodzić wyłącznie o narkotyki czy alkohol.

Na koniec, Watkins wypowiedział się również na temat potencjalnego zakończenia serialu. Wyjaśnił, że ma już opracowany plan obejmujący cztery sezony. Jednocześnie zaznaczył, że nie zamierza koniecznie kończyć historii na 4. sezonie.

Cross to serial, który może trwać bez końca. Prawdziwe wyzwanie polega na tym, jaka będzie droga rozwoju tej postaci.

'Cross' Creator Says Prime Video Drama "Can Go Forever" As Season 3 Explores Alex Cross' Addiction To The Hunt https://t.co/HPTbNfV5hg — Deadline (@DEADLINE) June 14, 2026

O czym opowiada Cross?

Oparty na powieściach Jamesa Pattersona, serial przedstawia Aldisa Hodge’a w roli Alexa Crossa. Bohater jest detektywem wydziału zabójstw i psychologiem sądowym. Ponadto, dzięki swojej wyjątkowej inteligencji tropi niebezpiecznych przestępców. Jednocześnie, próbuje radzić sobie z własnymi traumami i życiem rodzinnym.

Serial okazał się dużym sukcesem. Co więcej, 3. sezon został oficjalnie ogłoszony w marcu, po premierze 2. sezonu na początku 2026 r. W jego obsadzie, oprócz Hodge’a, znależli się także Isaiah Mustafa, Juanita Jennings, Alona Tal, Samantha Walkes, czy Caleb Elijah.

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Źródło: CBR / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe