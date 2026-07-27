Czy Corlys Velaryon zginie? Finał 6. odcinka Rodu smoka pozostawił fanów w niepewności [SPOILERY]

Szósty odcinek 3. sezonu serialu Ród smoka kończy się dramatycznym zwrotem akcji z udziałem Corlysa Velaryona. Morski Wąż wpada w ręce wojsk Zielonych, a cliffhanger natychmiast wywołał pytania o jego dalszy los. Czy serial właśnie zapowiedział śmierć jednej z najważniejszych postaci?

Po śmierci Rhaenys w bitwie Corlys Velaryon próbuje odbudować swoje życie. Jednym z jego najważniejszych celów stało się pojednanie z nieślubnymi synami – Alynem i Addamem – oraz walka o ich uznanie. Gdy Rhaenyra odmawia legitymizacji braci, Corlys opuszcza Królewską Przystań i rezygnuje z funkcji Namiestnika Królowej.

Corlys postanawia wrócić do walki. Czy zginie?

W 6. odcinku Alyn przekonuje ojca, że Czarna frakcja nadal go potrzebuje. Choć Corlys początkowo reaguje z wyraźną niechęcią, ostatecznie decyduje się ponownie wesprzeć Rhaenyrę. Pod koniec odcinka wygłasza przemowę do swoich ludzi, zapowiadając powrót do Królewskiej Przystani. Do celu jednak nie dociera. W ostatnich minutach zostaje otoczony przez Jona Roxtona i schwytany przez wojska Ormunda Hightowera. To właśnie w tym momencie kończy się odcinek.

Choć cliffhanger sugeruje, że życie Morskiego Węża jest zagrożone, wszystko wskazuje na to, że twórcy nie planują uśmiercić go w tym momencie. W książce George’a R.R. Martina Ogień i krew Corlys przeżywa Taniec Smoków. Nadal pełni funkcję Namiestnika Rhaenyry, a po zakończeniu wojny zostaje jednym z regentów młodego Aegona III. Umiera dopiero wiele lat później, śmiercią naturalną. To oznacza, że materiał źródłowy daje postaci znacznie dłuższą przyszłość niż mogłoby sugerować zakończenie najnowszego odcinka.

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Ród smoka w pigułce

Serial powstał na podstawie książki George’a R.R. Martina Ogień i krew. Skupia się na wydarzeniach, które miały miejsce 200 lat przed tymi przedstawionymi w Grze o tron. Produkcja opowiada historię rodu Targaryenów i będzie składał się z czterech sezonów. W obsadzie 2. sezonu serialu znaleźli się między innymi Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Matthew Needham, Sonoya Mizuno, Tom Glynn-Carney, Ewan Mitchell, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban i Jefferson Hall.

Premiera serialu przyciągnęła ponad 10 milionów widzów na różnych kanałach linearnej telewizji oraz na HBO Max w pierwszym dniu. To stanowi największy sukces w historii HBO. Na 80. ceremonii wręczenia Złotych Globów produkcja zdobyła nagrodę dla najlepszego serialu telewizyjnego w kategorii dramat. Emma D’Arcy była nominowana w kategorii najlepsza aktorka w serialu dramatycznym. Serial otrzymał także dziewięć nominacji do nagród Emmy. Zdobył też trzy nagrody British Academy Television Craft Awards.

Źródło: winteriscoming.net / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe