Daniel Olbrychski zdradził szczegóły swojej roli w serialu Ranczo. Zagra kuzyna z Australii

Powrót serialu Ranczo po dziesięciu latach przerwy przyniesie nie tylko spotkanie z dobrze znanymi bohaterami, ale także zupełnie nowe postacie. Jedną z nich zagra Daniel Olbrychski, który właśnie ujawnił pierwsze szczegóły swojej roli. Aktor wcieli się w kuzyna Japycza z Australii i zdradził, jak będzie wyglądało jego wejście do kultowego serialu.

Prace nad nowym sezonem Rancza powoli dobiegają końca, a twórcy coraz chętniej odsłaniają kolejne informacje dotyczące wyczekiwanego powrotu serialu. Jednym z największych zaskoczeń okazało się dołączenie do obsady Daniela Olbrychskiego. Aktor pojawił się w programie Pytanie na śniadanie, gdzie opowiedział o kulisach angażu, emocjach związanych z wejściem na plan oraz uchylił rąbka tajemnicy dotyczącej swojej postaci.

Daniel Olbrychski zagra kuzyna Japycza z Australii

Najważniejszą informacją przekazaną przez aktora jest to, że wcieli się w członka rodziny jednego z najbardziej lubianych bohaterów serialu. Olbrychski zagra kuzyna Japycza, który przyjeżdża do Wilkowyj z Australii. To właśnie ta postać ma stać się jednym z nowych elementów historii rozgrywającej się dekadę po wydarzeniach z poprzednich sezonów. Aktor przyznał, że możliwość pojawienia się w świecie „Rancza” była dla niego wyjątkowym przeżyciem.

Byłem strasznie wzruszony, bo byłem fanem niezwykłym. I tyle już chwaliłem od lat to Ranczo, że aż w końcu, żeby mi zamknąć buzię, zaangażowali mnie. (…) Miałem tremę, ponieważ byłem i jestem wielbicielem tego serialu. I raptem siąść na tej kultowej ławeczce w miejscu, gdzie przedtem Leon Niemczyk i Franek Pieczka siedzieli. Bo gram kogoś z rodziny Japyczów, kuzyna z Australii.

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Ranczo – polski hit telewizyjny XXI wieku

Serial komediowo-obyczajowy Ranczo przedstawiał historię młodej Amerykanki, która osiedla się w małej podlaskiej wsi i musi mierzyć się z intrygami lokalnego wójta. Perypetie mieszkańców Wilkowyj okazały się wielkim hitem telewizyjnym, który gromadził przed telewizorami wielomilionową publiczność. Łącznie powstało dziesięć sezonów oraz film pełnometrażowy Ranczo Wilkowyje. W obsadzie znajdowali się Ilona Ostrowska, Cezary Żak, Paweł Królikowski, Artur Barciś czy Franciszek Pieczka.

Produkcja trzykrotnie zdobywała Telekamerę „TeleTygodnia” w kategoriach: serial i serial komediowy, co zaowocowało przyznaniem w 2017 roku Złotej Telekamery. Dwukrotnie było też nominowane do Orła – Polskiej Nagrody Filmowej.

Ranczo oglądać obecnie można w serwisie VOD Telewizji Polskiej .

Źródło: party.pl / ilustracja wprowadzenia: fot. Vega Investments