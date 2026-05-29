David E. Kelley z kolejnym hitem? Scenarzysta pracuje nad serialem Welcome To Catalina

David E. Kelley pracuje właśnie nad najnowszym projektem dla platformy HBO Max. Jego nowy serial będzie nosił tytuł Welcome to Catalina.

Jeden z najpłodniejszych amerykańskich scenarzystów znalazł już swój kolejny projekt. Ponownie będzie to serial, co raczej nikogo nie zdziwi. W końcu David E. Kelley to ojciec sukcesu takich produkcji jak Ally McBeal, Kancelaria adwokacka, Orły z Bostonu, a ostatnio Prawnik z Lincolna. Jego najnowszy serial będzie adaptacją powieści popularnego autora.

Najnowszy projekt popularnego scenarzysty

David E. Kelley nie marnuje czasu i pracuje już nad nowym projektem dla HBO Max. Kolejny raz sięga po twórczość Michaela Connelly’ego po sukcesie Prawnika z Lincolna. Tym razem zrealizuje nowy dramat kryminalny Welcome To Catalina, oparty na bestsellerowej powieści Nightshade z 2024 roku.

Nie będzie to pierwszy raz, gdy Kelley adaptuje bestsellerową powieść. W 2017 roku wspólnie z HBO stworzył Wielkie kłamstewka z Reese Witherspoon i Nicole Kidman w rolach głównych. Niedawno powstały z kolei seriale The Calling i Margo’s Got Money Troubles, oparte kolejno na twórczości Drora Mishaniego i Rufi Thorpe.

EXCLUSIVE: As 'The Lincoln Lawyer' is filming its fifth and final season, David E. Kelley has set out to adapt another Michael Connelly crime novel for television, the 2024 bestseller 'Nightshade.'

The project, titled 'Welcome To Catalina,' is in development at HBO Max.



Co jeszcze wiemy o Welcome to Catalina?

Serwis Deadline udostępnił oficjalny opis serialu, według którego będzie on skupiać się na „detektywie szeryfa hrabstwa Los Angeles, Stilwellu, który został „zesłany” na spokojne stanowisko policyjne na rustykalnej wyspie Catalina. Jednak podczas zajmowania się typowymi dla nowego rewiru przypadkami pijackich wybryków i drobnych kradzieży, Stilwell otrzymuje zgłoszenie o ciele znalezionym na dnie portu, obciążonym ciężarami.”

Na razie nie znamy zbyt wielu szczegółów, dotyczących projektu. Jest on obecnie na wczesnym etapie produkcji. Wiemy że Kelley będzie producentem wykonawczym razem z Mattem Tinkerem, prezesem David E. Kelley Productions. Do pracy nad serialem zaangażowano też Barry’ego Jossena i Tanę Jamieson z A+E Studios, Rossa Finemana z Ross Fineman Entertainment oraz samego Michaela Connelly’ego.

Źródło: CBR / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe