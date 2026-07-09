Dżungla wciąż rośnie! Dżentelmeni powracają z 2. sezonem! Zobacz zwiastun!

Netflix zaprezentował pierwszy zwiastun 2. sezonu serialu Dżentelmeni. Nowe odcinki przeniosą akcję poza Wielką Brytanię, a Eddie i Susie spróbują zbudować swoje przestępcze imperium we Włoszech. Premierę wyznaczono na 3 września.

Po sukcesie pierwszego sezonu, Dżentelmeni Guy’a Ritchiego ponownie zabierają widzów do świata brytyjskiej arystokracji i zorganizowanej przestępczości. Netflix opublikował pierwszy zwiastun nowych odcinków, ujawniając nie tylko datę premiery, ale także kierunek, w którym podąży historia Eddiego Hornimana i Susie Glass.

Eddie i Susie celują jeszcze wyżej

Akcja drugiego sezonu rozpoczyna się około rok po wydarzeniach z poprzedniej odsłony. Eddie Horniman, grany przez Theo Jamesa, nie jest już przypadkowym dziedzicem uwikłanym w przestępczy biznes. Bohater coraz pewniej odnajduje się w nowej rzeczywistości i zamierza znacząco rozszerzyć swoje wpływy. Razem z Susie Glass (Kaya Scodelario) oraz jej ojcem Bobbym (Ray Winstone) bohaterowie rozwijają działalność poza granicami Wielkiej Brytanii.

Nowy teaser pokazuje, że ważną rolę odegrają Włochy, gdzie Eddie i Susie będą budować kolejne elementy swojego imperium. Tam na ich drodze stanie Marco Moretti – wpływowy boss włoskiej mafii – oraz Cico Maldini, tajemniczy pośrednik, którego lojalność od początku budzi poważne wątpliwości. Twórcy zapowiadają, że wraz ze wzrostem ambicji bohaterów pojawi się więcej zdrad, niebezpiecznych sojuszy i walki o wpływy.

Drugi sezon Dżentelmenów zadebiutuje na Netfliksie 3 września. Wszystko wskazuje na to, że Guy Ritchie postawi tym razem na jeszcze większą skalę, przenosząc historię z angielskiej prowincji do międzynarodowego świata zorganizowanej przestępczości.

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Opis serialu Dżentelmeni

Mija rok, odkąd Eddie i Susie wspólnie działają w zagranicznym imperium przestępczym Bobby’ego. Kiedy jednak próbują je rozwijać, ich szef podejmuje coraz bardziej zastanawiające decyzje. Teraz Eddie i Susie muszą zdecydować, czy interweniować, czy zaryzykować utratę wszystkiego. Wszak nieokiełznane ambicje rzadko przynoszą dobre skutki…

Źródło: youtube.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe