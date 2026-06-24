Widzowie pytają o jedną rzecz przed seansem Supergirl. Odpowiedź może zaskoczyć fanów DCWładza absolutna tom 3: Finałowe starcie – recenzja komiksuUjawniono reakcje widzów na pokaz testowy Clayface. Do filmu rzekomo dołączyć miał gwiazdor Breaking BadPojawiły się pierwsze opinie o Supergirl. Poznaliśmy także przewidywania box officeBatman – Nowe Gotham tom 1 – recenzja komiksuDC All In – Alfa i Omega – recenzja komiksu

Elektra wraca do MCU. Nowe zdjęcia z planu Daredevil: Odrodzenie ujawniają odmieniony kostium bohaterki

Mikołaj Lipkowski, 25 czerwca 2026

Fani Marvela doczekali się potwierdzenia jednej z najgłośniejszych plotek ostatnich miesięcy. Elodie Yung ponownie wcieli się w Elektrę Natchios w 3. sezonie Daredevil: Odrodzenie. Do sieci trafiły nowe zdjęcia z planu, które po raz pierwszy pokazują bohaterkę w odświeżonym kostiumie.

Powroty postaci znanych z seriali Netflixa stają się coraz ważniejszym elementem nowej odsłony Daredevila. Po Charlie’em Coxie, Vincentcie D’Onofrio i Jonie Bernthalu przyszła pora na kolejną ulubienicę fanów. Nowe materiały z planu 3. sezonu Daredevil: Odrodzenie potwierdzają, że Elodie Yung wraca do roli Elektry Natchios. Co więcej, aktorka została sfotografowana w zupełnie nowym kostiumie, który wyraźnie nawiązuje do komiksowego wizerunku bohaterki.

Pierwsze spojrzenie na nową Elektrę

Wcześniejsze nagrania z planu pokazywały Elektrę głównie w kapturze, co skutecznie ukrywało szczegóły jej wyglądu. Najnowsze zdjęcia nie pozostawiają już jednak żadnych wątpliwości. Nowy strój bohaterki jest znacznie bardziej czerwony niż ten znany z seriali Netfliksa. Choć nadal nie jest w pełni wierny komiksom, wielu fanów zwraca uwagę, że wygląda zdecydowanie bardziej „superbohatersko”. Zmian doczekała się również charakterystyczna chusta Elektry. Tym razem bohaterka nosi ją na głowie, a nie na twarzy, jak miało to miejsce w poprzednich produkcjach.

Więcej informacji:

Co czeka nas w 2. sezonie Daredevil: Odrodzenie?

Co czeka nas w kolejnych sezonach Daredevil: Odrodzenie? W 2. sezonie czeka nas wielka konfrontacja sił burmistrza Wilsona Fiska z tytułowym bohaterem i jego sojusznikami. Jeśli ten wątek zostanie rozwiązany w nowym sezonie, fabuła może pójść w wielu kierunkach – od powrotu The Hand, po sytuację, w której Matt trafi za kratki. Krysten Ritter powróci jako Jessica Jones  co przybliża nas o krok do możliwej reaktywacji Defendersów.

Twórcami serialu są Dario Scardapane, Chris Ord i Matt Corman. W 2. sezonie występują Charlie Cox jako tytułowy zamaskowany mściciel (Matt Murdock) oraz Vincent D’Onofrio jako Wilson Fisk. Do obsady powracają Deborah Ann Woll jako Karen Page, Ayelet Zurer jako Vanessa Fisk, Wilson Bethel jako Benjamin Poindexter/Bullseye oraz Margarita Levieva jako Heather Glenn. W tym sezonie zadebiutował też Matthew Lillard jako tajemniczy Mr. Charles.

Źródło: comicbookmovie.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe 

Przeczytaj więcej
Mikołaj Lipkowski
Mikołaj Lipkowski Redaktor prowadzący dział Newsy

Geek i audiofil. Magister z dziennikarstwa. Naczelny fan X-Men i Elizabeth Olsen. Ogląda w kółko Marvela i stare filmy. Do tego dużo marudzi i słucha muzyki z lat 80. Lubi wrestling.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

moviesroom.pl

Jest Was już ponad 100.000! Obserwuj największy profil z ciekawostkami filmowymi. Zapraszają Tom Rewers i redakcja MR🎬