Elektra wraca do MCU. Nowe zdjęcia z planu Daredevil: Odrodzenie ujawniają odmieniony kostium bohaterki

Fani Marvela doczekali się potwierdzenia jednej z najgłośniejszych plotek ostatnich miesięcy. Elodie Yung ponownie wcieli się w Elektrę Natchios w 3. sezonie Daredevil: Odrodzenie. Do sieci trafiły nowe zdjęcia z planu, które po raz pierwszy pokazują bohaterkę w odświeżonym kostiumie.

Powroty postaci znanych z seriali Netflixa stają się coraz ważniejszym elementem nowej odsłony Daredevila. Po Charlie’em Coxie, Vincentcie D’Onofrio i Jonie Bernthalu przyszła pora na kolejną ulubienicę fanów. Nowe materiały z planu 3. sezonu Daredevil: Odrodzenie potwierdzają, że Elodie Yung wraca do roli Elektry Natchios. Co więcej, aktorka została sfotografowana w zupełnie nowym kostiumie, który wyraźnie nawiązuje do komiksowego wizerunku bohaterki.

Pierwsze spojrzenie na nową Elektrę

Wcześniejsze nagrania z planu pokazywały Elektrę głównie w kapturze, co skutecznie ukrywało szczegóły jej wyglądu. Najnowsze zdjęcia nie pozostawiają już jednak żadnych wątpliwości. Nowy strój bohaterki jest znacznie bardziej czerwony niż ten znany z seriali Netfliksa. Choć nadal nie jest w pełni wierny komiksom, wielu fanów zwraca uwagę, że wygląda zdecydowanie bardziej „superbohatersko”. Zmian doczekała się również charakterystyczna chusta Elektry. Tym razem bohaterka nosi ją na głowie, a nie na twarzy, jak miało to miejsce w poprzednich produkcjach.

HD look at Elodie Yung as Elektra on the set of ‘DAREDEVIL: BORN AGAIN’ Season 3. (via: getty images) https://t.co/P0iwgDLk96 pic.twitter.com/UzIhLsd1KF — Daredevil Shots (@_DaredevilShots) June 24, 2026

New photos of Elodie Yung as Elektra on the set of 'DAREDEVIL: BORN AGAIN’ Season 3 pic.twitter.com/MrPZxx1HPK — Warling (@WarlingHD) June 24, 2026

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Co czeka nas w 2. sezonie Daredevil: Odrodzenie?

Co czeka nas w kolejnych sezonach Daredevil: Odrodzenie? W 2. sezonie czeka nas wielka konfrontacja sił burmistrza Wilsona Fiska z tytułowym bohaterem i jego sojusznikami. Jeśli ten wątek zostanie rozwiązany w nowym sezonie, fabuła może pójść w wielu kierunkach – od powrotu The Hand, po sytuację, w której Matt trafi za kratki. Krysten Ritter powróci jako Jessica Jones co przybliża nas o krok do możliwej reaktywacji Defendersów.

Twórcami serialu są Dario Scardapane, Chris Ord i Matt Corman. W 2. sezonie występują Charlie Cox jako tytułowy zamaskowany mściciel (Matt Murdock) oraz Vincent D’Onofrio jako Wilson Fisk. Do obsady powracają Deborah Ann Woll jako Karen Page, Ayelet Zurer jako Vanessa Fisk, Wilson Bethel jako Benjamin Poindexter/Bullseye oraz Margarita Levieva jako Heather Glenn. W tym sezonie zadebiutował też Matthew Lillard jako tajemniczy Mr. Charles.

Źródło: comicbookmovie.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe