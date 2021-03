Elizabeth Olsen wypowiada się na temat teorii fanów oraz jej roli w Doctor Strange 2!

Elizabeth Olsen udzieliła wywiadu, w którym skupiła się głównie na przeróżnych teoriach fanów na temat serialu WandaVision oraz jej przyszłości w MCU!

Podczas rozmowy z Variety, Elizabeth została zapytana o różne szalone teorie fanów i czy zdawała sobie sprawę z aż tak ogromnych oczekiwań wobec produkcji.

Wiedziałam, że istnieją teorie, które mają związek z tym, że ludzie chcą więcej niespodzianek w kameach. Ale nie jestem do końca świadoma tego, czym były te teorie fanów, więc trochę się o tym uczę. Paul coś powiedział o tej szalonej scenie, kiedy tak naprawdę mówił o zrobieniu ze sobą sceny, i wiem, że Paul pomyślał, że to naprawdę zabawny żart, a ja pomyślałam, że to zabawne. Myślę, że ludzie naprawdę będą podejrzewać, że jest więcej róznych teorii, niż te o których wiedzą. Nie wiedziałam o multiwersie, kiedy to kręciliśmy. Więc nie zakładałabym, że tak właśnie się dzieje. Pomyslałam, że to sprytny sposób na przywrócenie Pietro. Nie rozumiałam szerszego planu multiwersu, dopóki nie zacząłem pracować nad Multiverse lub jakkolwiek film się nazywa, sequelem Doktora Strange’a! [Śmiech].

Tutaj dalsza część wypowiedzi Elisabeth w kwestii sequelu Doctora Strange’a, w którym ma powrócić do roli Wandy.

Nie znałam swojej roli w Doktorze Strange, zanim wróciliśmy do kręcenia zdjęć podczas pandemii. Zostały nam dwa miesiące i nakręciliśmy już większość naszego programu. Naprawdę nic nie wiedziałam, aż do tego momentu, kiedy rozmawiali ze mną werbalnie. Więc starałam się, ile mogłam. WandaVision wpływa tak samo na film, jak i na odwrót. Myślę, że to naprawdę tam wszystko się łączy. To prawie tak, jakbyśmy starali się upewnić, że wszystko jest zgodne z tym, co zrobiliśmy [w programie].

WandaVision to amerykański serial, który należy do czwartej fazy MCU i rozgrywa się po wydarzeniach z Końca Gry. Opowiada on w formie sitcomu, o tytułowej parze superbohaterów, Wandzie Maximoff (Elizabeth Olsen) oraz Visionie (Paul Bettany), którzy prowadzą z pozoru idealne życie na przedmieściach, lecz powoli odkrywają, że rzeczywistość nie jest taka, jak im się wydaje. Pierwszy epizod zadebiutował na Disney+ 15 stycznia 2021 roku, a kolejne emitowane są w tygodniowych odstępach.

Źródło: Variety / ilustracja: materiały prasowe