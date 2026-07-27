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Fabien Frankel żegna Cristona Cole’a. Aktor zdradza emocje po zakończeniu swojej historii w Ród smoka [SPOILERY]
Mikołaj Lipkowski,
28 lipca 2026
Po ponad pięciu latach Fabien Frankel pożegnał się z rolą Ser Cristona Cole’a w serialu Ród smoka. Aktor opublikował wzruszającą wiadomość dla ekipy serialu, a HBO pokazało kulisy jego ostatniego dnia na planie.
Jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaciRodu smoka oficjalnie zakończyła swoją historię. Ser Criston Cole, grany przez Fabiena Frankela, zginął w 6. odcinku 3. sezonu podczas wydarzenia znanego jako Rzeź pod Butcher’s Ball. Choć wielu widzów od dawna czekało na śmierć bohatera, pożegnanie z aktorem okazało się znacznie bardziej emocjonalne.
Koniec drogi Ser Cristona Cole’a w serialu Ród smoka
Criston Cole przez trzy sezony serialu przeszedł jedną z najbardziej dramatycznych przemian. Początkowo przedstawiany jako utalentowany i honorowy rycerz, z czasem stał się jedną z najbardziej znienawidzonych postaci w całej historii konfliktu między Czarnymi i Zielonymi. Jego ambicja, pycha oraz bezwzględność sprawiły, że wielu fanów z niecierpliwością czekało na moment jego upadku. Sam Cole w chwili śmierci był przekonany, że odejdzie jako wojownik – w wielkiej bitwie, której wspomnienie przetrwa przez pokolenia. Los zdecydował jednak inaczej. Zamiast heroicznej śmierci otrzymał kilka śmiertelnych strzał z łuku podczas Butcher’s Ball. Ironia tej sceny polegała na tym, że człowiek marzący o legendarnym końcu został pozbawiony chwały, której tak bardzo pragnął.
Mimo nienawiści fanów do Cristona Cole’a, rola Fabiena Frankela spotkała się z dużym uznaniem. Aktorowi udało się stworzyć bohatera, którego widzowie potrafili jednocześnie potępiać i doceniać jako świetnie napisaną oraz zagraną postać. Po zakończeniu pracy na planie Frankel opublikował emocjonalną wiadomość, w której podziękował ekipie i kolegom z obsady. Aktor przyznał, że Ród smoka był ogromną częścią jego życia oraz najważniejszym projektem w dotychczasowej karierze.
Serial powstał na podstawie książki George’a R.R. Martina Ogień i krew. Skupia się na wydarzeniach, które miały miejsce 200 lat przed tymi przedstawionymi w Grze o tron. Produkcja opowiada historię rodu Targaryenów i będzie składał się z czterech sezonów. W obsadzie 2. sezonu serialu znaleźli się między innymi Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Matthew Needham, Sonoya Mizuno, Tom Glynn-Carney, Ewan Mitchell, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban i Jefferson Hall.
Premiera serialu przyciągnęła ponad 10 milionów widzów na różnych kanałach linearnej telewizji oraz na HBO Max w pierwszym dniu. To stanowi największy sukces w historii HBO. Na 80. ceremonii wręczenia Złotych Globów produkcja zdobyła nagrodę dla najlepszego serialu telewizyjnego w kategorii dramat. Emma D’Arcy była nominowana w kategorii najlepsza aktorka w serialu dramatycznym. Serial otrzymał także dziewięć nominacji do nagród Emmy. Zdobył też trzy nagrody British Academy Television Craft Awards.
Scenarzysta hitowego serialu Sukcesja Will Arbery i jeden z najbardziej bezkompromisowych europejskich twórców, reżyser Romain Gavras, przedstawiają bezczelną satyrę na współczesny świat celebrytów, polityki i ekologii.