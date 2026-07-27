Fabien Frankel żegna Cristona Cole’a. Aktor zdradza emocje po zakończeniu swojej historii w Ród smoka [SPOILERY]

Po ponad pięciu latach Fabien Frankel pożegnał się z rolą Ser Cristona Cole’a w serialu Ród smoka. Aktor opublikował wzruszającą wiadomość dla ekipy serialu, a HBO pokazało kulisy jego ostatniego dnia na planie.

Jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci Rodu smoka oficjalnie zakończyła swoją historię. Ser Criston Cole, grany przez Fabiena Frankela, zginął w 6. odcinku 3. sezonu podczas wydarzenia znanego jako Rzeź pod Butcher’s Ball. Choć wielu widzów od dawna czekało na śmierć bohatera, pożegnanie z aktorem okazało się znacznie bardziej emocjonalne.

Koniec drogi Ser Cristona Cole’a w serialu Ród smoka

Criston Cole przez trzy sezony serialu przeszedł jedną z najbardziej dramatycznych przemian. Początkowo przedstawiany jako utalentowany i honorowy rycerz, z czasem stał się jedną z najbardziej znienawidzonych postaci w całej historii konfliktu między Czarnymi i Zielonymi. Jego ambicja, pycha oraz bezwzględność sprawiły, że wielu fanów z niecierpliwością czekało na moment jego upadku. Sam Cole w chwili śmierci był przekonany, że odejdzie jako wojownik – w wielkiej bitwie, której wspomnienie przetrwa przez pokolenia. Los zdecydował jednak inaczej. Zamiast heroicznej śmierci otrzymał kilka śmiertelnych strzał z łuku podczas Butcher’s Ball. Ironia tej sceny polegała na tym, że człowiek marzący o legendarnym końcu został pozbawiony chwały, której tak bardzo pragnął.

Mimo nienawiści fanów do Cristona Cole’a, rola Fabiena Frankela spotkała się z dużym uznaniem. Aktorowi udało się stworzyć bohatera, którego widzowie potrafili jednocześnie potępiać i doceniać jako świetnie napisaną oraz zagraną postać. Po zakończeniu pracy na planie Frankel opublikował emocjonalną wiadomość, w której podziękował ekipie i kolegom z obsady. Aktor przyznał, że Ród smoka był ogromną częścią jego życia oraz najważniejszym projektem w dotychczasowej karierze.

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W specjalnym materiale zza kulis HBO pokazano również moment zakończenia zdjęć do ostatniej sceny Cristona Cole’a. Aktor nie krył wzruszenia, dziękując wszystkim osobom zaangażowanym w produkcję.

Jestem ogromnie wdzięczny każdej osobie, która pracowała przy tym serialu. Takie projekty zdarzają się raz na milion. Jestem dozgonnie wdzięczny za ten serial.

Frankel zdradził również w oficjalnym podcaście Rodu smoka, że zakończenie tej historii było dla niego niezwykle emocjonalnym doświadczeniem.

To był największy moment mojej kariery. Byłem naprawdę poruszony. To było wyjątkowe zakończenie czegoś, co stało się ogromną częścią mojego życia.

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Ród smoka w pigułce

Serial powstał na podstawie książki George’a R.R. Martina Ogień i krew. Skupia się na wydarzeniach, które miały miejsce 200 lat przed tymi przedstawionymi w Grze o tron. Produkcja opowiada historię rodu Targaryenów i będzie składał się z czterech sezonów. W obsadzie 2. sezonu serialu znaleźli się między innymi Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Matthew Needham, Sonoya Mizuno, Tom Glynn-Carney, Ewan Mitchell, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban i Jefferson Hall.

Premiera serialu przyciągnęła ponad 10 milionów widzów na różnych kanałach linearnej telewizji oraz na HBO Max w pierwszym dniu. To stanowi największy sukces w historii HBO. Na 80. ceremonii wręczenia Złotych Globów produkcja zdobyła nagrodę dla najlepszego serialu telewizyjnego w kategorii dramat. Emma D’Arcy była nominowana w kategorii najlepsza aktorka w serialu dramatycznym. Serial otrzymał także dziewięć nominacji do nagród Emmy. Zdobył też trzy nagrody British Academy Television Craft Awards.

Źródło: winteriscoming.net / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe