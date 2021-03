Falcon i Zimowy Żołnierz – Anthony Mackie na temat 2 sezonu oraz jego przyszłości w MCU

Mackie wypowiedział się w kilku ciekawych kwestiach, głównie w tej jaka odpowiedzialność na nim ciąży po przejęciu tarczy od Steve’a Rogersa. Aktor wspomniał także o 2 sezonie przygód Falcona i Zimowego Żołnierza.

Byłem naprawdę zaskoczony i poruszony pomysłem zdobycia tarczy i zostania Kapitanem Ameryką. Zajmuję się tym biznesem od dłuższego czasu i zrobiłem to tak, jak mówili, że powinieneś to zrobić. Nie pojechałem do LA i nie powiedziałem: „Uczyń mnie sławnym”. Chodziłem do szkoły teatralnej, grałem w Off Broadway, kręciłem filmy niezależne i przedzierałem się przez szeregi. Minęło dużo czasu, zanim to gówno zamanifestowało się w taki sposób, w jakim się pojawiło i jestem z tego powodu niezmiernie szczęśliwy. Nie sądziłem, że moglibyśmy zrobić w telewizji to, co robiliśmy na dużym ekranie. Nie chciałem być twarzą pierwszej serii Marvela, która upadła. To był mój ogromny strach, a także ogromna odpowiedzialność związana z graniem postaci Marvela.