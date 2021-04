Falcon i Zimowy Żołnierz – Anthony Mackie wypowiada się na temat kontynuacji!

Entertainment Weekly jako pierwszy zapytał Anthony’ego o plany dotyczące kolejnego filmu o Kapitanie Ameryce napisanego przez Malcolma Spellmana.

Dowiedziałem się wczoraj w sklepie spożywczym. facet z kasy imieniem Dwayne, mówi: ‚Yo, stary. Czy to jest prawdziwe ?!’ Mówię: „Nic nie słyszałem”. To jest to, co uwielbiam w pracy dla Marvela. Wzywają cię, mówią: „Przyjedź do LA Chcemy ci powiedzieć, co się dzieje”. Dlatego nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co się stanie, ale nic nie słyszałem.