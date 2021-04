Falcon i Zimowy Żołnierz – Daniel Brühl wypowiada się na tematy związane z serialem!

Rozmawiając z Entertainment Tonight, Brühl został poproszony o jego opinie na temat zwolenników postaci Zemo.

To przezabawne! Wszyscy powinni dołączyć do Team Zemo. Myślę, że to dobry wybór [śmiech]. Nie, ale to, co zostało już ustalone w Civil War i co mi się podobało w reinterpretacji tej postaci przez Kevina Feige’a, to fakt, że nie jest on banałem, jednowymiarowym złym facetem, który po prostu robi takie przerażające rzeczy bez powodu. bardzo ludzka motywacja. Odniósł poważne straty. Tak więc, chociaż zawsze nie zgadzam się z radykalnymi metodami Zemo, trochę mu współczuję, wiedząc, skąd pochodzi. I ta dwuznaczność jest również obecna w serialu, więc nie można go całkowicie nie lubić.”