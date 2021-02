Falcon i Zimowy Żołnierz – Sam cytujący słowa Kapitana Ameryki w najnowszym klipie!

Dostaliśmy dwa nowe zwiastuny na których oprócz kilku niesamowitych nowych ujęć tytułowych bohaterów w akcji, słyszymy, jak Sam Wilson cytuje przemówienie swojego starego przyjaciela Steve’a Rogersa o cenie wolności z filmu Captain America: Zimowy żołnierz. Krótkie klipy rozpoczynają odliczanie do premiery, która będzie mieć miejsca już 19 marca na Disney +!

Zobaczcie sami co przygotował Marvel:

Where do we start? 💥 Start streaming Marvel Studios' The Falcon and the Winter Soldier on @DisneyPlus in one month. #FalconAndWinterSoldier pic.twitter.com/qETHpU3juV

The Falcon and the Winter Soldier, a Marvel Studios' Original Series, kicks off on @DisneyPlus in one month. #FalconAndWinterSoldier pic.twitter.com/BTklv2wrTA

— The Falcon and the Winter Soldier (@falconandwinter) February 19, 2021