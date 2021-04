Falcon i Zimowy Żołnierz – Wyatt Russell odnosi się do granej przez niego postaci Kapitana Ameryki!

Rusell odniósł się do swojej postaci Kapitana Ameryki, a dokładniej przyszłego US Agenta:

To w pewnym sensie część postaci i to było losowe, mogłem zagrać kogoś takiego i spróbować zrobić to przekonująco. Ale fajnie było móc wcielić się w tę postać. Normalnie każdy zawsze stara się sprawić, byś był sympatyczny, bardziej wrażliwy, czy cokolwiek to jest. I to była dla mnie inna rzecz, jaką mogłem zrobić. Świetnie się bawiliśmy!

Aktor także wypowiedział się w temacie byłego Kapitana Ameryki, czyli Chrisa Evansa:

Nie, nigdy nie spotkałem [Chrisa Evansa] – mówi Russell. Nigdy z nim nie rozmawiałem. Nie czuje się jakby był moim bratem. Ale słyszałem o nim świetne rzeczy i wiem, że jest bardzo miłą osobą i robi wiele wspaniałych rzeczy dzięki karierze, którą zrobił ze swoją postacią Kapitana Ameryki. A teraz robi większe i lepsze rzeczy. Myślę więc, że to całkiem fajne móc wejść do uniwersum Marvela jako nowa osoba, podejmując się tego, czym się ostatecznie stanie. To trochę zależy od was. To miłe To, co jest zabawne w Marvel Universe, to tak naprawdę zależy od fanów. Nie ode mnie. Jestem tu tylko po to, aby odgrywać rolę.