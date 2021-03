Falcon i Zimowy Żołnierz – znamy ocenę w serwisie Rotten Tomatoes!

Wynik ten został podany po łącznie 46 policzonych recenzjach (do tej pory). Premiera została uznana za „świeżą” na poziomie 96%. Oczywiste jest, że wynik ten będzie zmieniał się w trakcie trwającego sezonu, jednakże jest to świetna ocena, która nastawia fanów na świetną ucztę przed ekranami swoich urządzeń z usługą Disney +!

The first reviews are in for #FalconAndWinterSoldier – currently it’s #Fresh at 96% on the #Tomatometer, with 46 reviews: https://t.co/uhM7TswMKM pic.twitter.com/t3dvY98hs9

— Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) March 18, 2021