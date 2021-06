Far Cry – Netflix i Ubisoft we współpracy nad kreskówką!

W ramach wydarzenia Netflix Geeked Week, do sieci wypuszczono kilka informacji dotyczących nowych produkcji portalu streamingowego. Jeden z projektów zainspirowany jest serią gier Far Cry i nabiera on kształtu jako anime oparte na trzeciej części cyklu, Blood Dragon. Variety opisuje go jako „oryginalne anime z alter ego postaci Ubisoftu w hołdzie dla wczesnych lat 80-tych”. Seria będzie nosiła tytuł Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix i otrzymała już zamówienie na sześć odcinków.

http://

Breaking news! @Ubisoft allowed me to create a new Universe for them that acts as a “Blood Dragon remix” of all Ubisoft properties … think Captain N: The Game Masters but good … or the Bootleg Universe short films without copyright infringement! 1/3 pic.twitter.com/FuwZZji2J7

— Adi Shankar (@adishankarbrand) June 11, 2021