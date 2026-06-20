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Finał Outer Banks już blisko. Zobaczcie zwiastun finałowego sezonu

Marek Wasiński, 20 czerwca 2026

Netflix udostępnił oficjalny zwiastun 5. i zarazem finałowego sezonu serialu Outer Banks, który zadebiutuje już 20 sierpnia.

Wszystko, co dobre, musi się w końcu skończyć. Niebawem, a dokładnie za dwa miesiące, z tym faktem będą musieli zmierzyć się wszyscy miłośnicy serialu Outer Banks platformy streamingowej Netflix. W oczekiwaniu na jego wielki finał, serwis opublikował oficjalny zwiastun wraz z innymi materiałami promocyjnymi.

Co mówi nam zwiastun?

Pierwszy oficjalny zwiastun nadchodzącego finałowego sezonu pokazuje, jak John B. z przerażeniem patrzy, gdy Cleo wysadza w powietrze jego ukochanego vana. Zapowiedź ujawnia również, że nowy sezon zadebiutuje 20 sierpnia, niemal dwa lata po premierze 4. sezonu, która odbyła się w październiku 2024 roku. Będzie liczył sobie dziesięć odcinków i wszystkie zostaną udostępnione jednocześnie.

Netflix ujawnił także oficjalny opis fabuły 5. sezonu. Akcja rozpoczyna się w momencie, gdy bohaterowie znajdują się na skraju wytrzymałości po tragicznej śmierci JJ-a w Maroku. Uwięzieni daleko od domu i pogrążeni w żałobie po utracie serca swojej ekipy, stracili Błękitną Koronę. Nadal muszą mierzyć się z szeregiem znanych zagrożeń. Chandler Groff wciąż pozostaje na wolności, a Dalia i Corsairs depczą im po piętach. John B., Sarah, Kiara, Pope i Cleo muszą polegać na swojej zaradności oraz na niełatwym sojuszu z Rafem, aby całkowicie się nie rozpaść.

Na zwiastunie widzimy konfrontację bohaterów z Chandlerem i ich hołd wobec poległego przyjaciela. Materiał prezentuje również widowiskową akcję, z której serial jest znany, opatrzoną hasłem „One Last Ride”. Ujawniono również oficjalny plakat promocyjny finałowego sezonu. Przedstawia ocalałych członków grupy: Johna B., Sarah, Kiarę, Pope’a i Cleo, wraz z charakterystycznym hasłem serialu.

O czym opowiada Outer Banks?

Josh Pate, Jonas Pate i Shannon Burke stworzyli ten serial młodzieżowy z elementami akcji, przygody i tajemnicy. Produkcja miała swoją premierę na Netflix 15 kwietnia 2020 roku. Jej akcja rozgrywa się w społeczności na Outer Banks w Karolinie Północnej. Historia opowiada o konflikcie między dwiema grupami nastolatków, którzy poszukują zaginionego skarbu.

Oprócz Chase’a Stokesa, w serialu występują Madelyn Cline, Madison Bailey, Jonathan Daviss, Rudy Pankow, Carlacia Grant, Drew Starkey, Austin North, Fiona Palomo, J. Anthony Crane, Pollyanna McIntosh, Brianna Brown, Rigo Sanchez, Mia Challis i Cullen Moss. Burke oraz bracia Pate są producentami wykonawczymi serialu.

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Źródło: Deadline / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe

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Marek Wasiński

Miłośnik filmów, kultury japońskiej, Marvela i wszelkiej maści science-fiction. Autor bloga Z innego świata.

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