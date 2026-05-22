Gwiazda Battlestar Galactica i Lucyfera kolejną aktorką, która dołącza do OnlyFans

Moda na zakładanie profilu na „niebieskiej platformie” wśród aktorek trwa. Tym razem śladem Shannon Elizabeth (seria American Pie) i Jaime Pressly (Mam na imię Earl) podążyła gwiazda takich seriali jak Battlestar Galactica czy Lucyfer.

Tricia Helfer na OnlyFans. Co będzie pokazywać na niebieskiej platformie?

52-letnia Tricia Helfer ogłosiła publicznie, że w zeszłym miesiącu potajemnie dołączyła do serwisu OnlyFans. Znana z kultowego serialu science-fiction Battlestar Galactica aktorka zdradziła, że „osiągnęła ten wiek, w którym może robić, to co jej się podoba„. Gwiazda jednej z okładek Playboya z 2007 roku wśród powodów dołączenia wymieniła m.in. „chęć walki ze stygmatyzacją” twórczyń z tzw. niebieskiej platfomy. Aktorka dodała również, że ma pełną kontrolę nad publikowanymi treściami i może skasować konto w dowolnym momencie.

Mam dość mówienia mi co i jak mam robić. Traktuje to jak zabawę i coś nad czym będę miała kontrolę. – powiedziała Helfer w rozmowie z People.

Helfer przyznała, że ten krok nie oznacza porzucenia kariery aktorskiej na rzecz OnlyFans. Kanadyjka dalej zamierza występować w filmach i serialach, a treści dla subskrybentów na kontrowersyjnej platformie wynikają z wewnętrznej potrzeby dzielenia się swoją kreatywnością ze światem i mają być mieszanką „seksownej strony” marki aktorki oraz fragmentów jej „cichego i głupkowatego” życia domowego – karmienia kóz czy pielenia ogródka. W praktyce ma to oznaczać miks profesjonalnych sesji zdjęciowych, amatorskich autoportretów i livestreamów. Ponadto gwiazda Lucyfera ogłosiła, że część zysków będzie przekazywać na organizacje i fundacje zajmujące się ochroną zwierząt.

Szokowanie sprawia mi małą przyjemność. Czy wprawię w szok zdjęciami swoich rodziców? Możliwe. Ale widzieli mnie już w Playboyu i zrozumieli powód, dla którego to zrobiłam. Moją pasją jest aktorstwo. Platformy będę używać jako przedłużenia mojej kreatywnej, zabawnej i flirciarskiej strony – stwierdziła Helfer.

Nie tylko „Szóstka” z Battlestar Galactica. W czym grała Tricia Helfer?

Tricia Helfer swoją karierę zaczynała od modelingu, a pierwsze aktorskie kroki zaczęła stawiać w 2002 roku. Kanadyjka najbardziej znana jest z ról serialowych, telewizyjnych czy dubbingowania gier. Aktorka przede wszystkim kojarzona jest z rolą uwodzicielskiej androidki „Numer Sześć” w uniwersum filmowo-serialowym Battlestar Galctica (2003-2009), ale znaczącą pozycją w jej filmografii jest również udział w serialach Lucyfer i Ascension. Helfer występowała lub podkładała głos gościnnie też w takich produkcjach jak Dwóch i pół, Rick i Morty, Van Helsing, W garniturach, Nie z tego świata czy Tomb Raider: Legenda Lary Croft. Fani gier mogą kojarzyć ją jako EDI z serii Mass Effect, Sonyę Blade z Mortal Kombat X czy Sarah Kerrigan z StarCraft II.

W ostatnich latach kanadyjska aktorka otrzymuje mniej propozycji występów, a jej filmografię zamyka miks horroru wojennego z filmem o dinozaurach – Wojna o przetrwanie z 2025 roku.

