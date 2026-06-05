HBO pochwaliło się wynikami oglądalności 3. sezonu Euforii. Serial przyciągnął miliony widzów przed telewizory

HBO ujawniło wyniki oglądalności trzeciego sezonu Euforii. Serial wciąż cieszy się ogromna popularnością.

Parę dni temu na HBO zadebiutował finałowy odcinek trzeciego sezonu Euforii. Jak wiadomo, jest to również zwieńczeniem całej serii, ponieważ Euforia nie otrzyma czwartej odsłony. Trzeci sezon jest niestety najsłabszym z całej serii. Na portalu Rotten Tomatoes otrzymał od krytyków zaledwie 44% pozytywnych recenzji. W przypadku widzów jest nawet gorzej, oni 3. sezonowi przyznali jedynie 38% optymistycznych opinii.

Nie jest to wielkim zaskoczeniem biorąc pod uwagę fakt, ile kontrowersji wywołał ostatni sezon Euforii. Choć serial od początku wzbudzał gorące dyskusje, najnowsza odsłona wywołała największą burzę wśród widzów. Produkcja od zawsze słynęła z odważnych scen i kontrowersyjnych tematów, jednak wielu fanów uważa, że tym razem twórca serialu, Sam Levinson, posunął się za daleko.

Euforia wciąż hipnotyzuje

Pomimo dość słabych opinii o trzecim sezonie Euforii, przyciągnął on i tak miliony widzów przed telewizory. HBO poinformowało, że finałowy odcinek serialu obejrzało łącznie 8,7 mln widzów w Stanach Zjednoczonych w ciągu pierwszych trzech dni od premiery. Najlepszy wynik tego sezonu należy jednak do odcinka trzeciego (8,9 mln widzów).

Trzeci sezon Euforii jak na razie obejrzało łącznie 25 mln widzów z całego świata. Jest to lepszy wynik o 17% w porównaniu z drugim sezonem (21,5 mln widzów).

3. sezon Euforii w pigułce

Serial porzucił szkolne realia. Wydarzenia przesunęły się o około pięć lat do przodu, ukazując bohaterów jako dorosłych zmagających się z konsekwencjami swojej młodości.

Scenariusz i reżyseria pozostały w rękach Sama Levinsona, twórcy serii, korzystającego ze wsparcia producenckiego HBO i A24. Za stylizację i oprawę muzyczną odpowiadał Hans Zimmer.

Na ekranie ponownie pojawili się Zendaya (Rue Bennett), Hunter Schafer (Jules), Jacob Elordi (Nate), Sydney Sweeney (Cassie), Alexa Demie (Maddy), Maude Apatow (Lexi), Eric Dane (Cal), Martha Kelly, Chloe Cherry, Adewale Akinnuoye-Agbaje i Toby Wallace.

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Źródło: variety.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z serialu Euforia