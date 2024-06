Hinduska gwiazda Tabu w obsadzie serialu Dune: Prophecy!

Legendarna indyjska aktorka Tabu dołączyła do obsady serialu Dune: Prophecy jak dowiedział się Variety wyłącznie. Produkcja będzie stanowić prequel kinowych filmów w reżyserii Denisa Villaneuve'a.

Serial pierwotnie został zamówiony w 2019 roku. Miał on nosić tytuł Dune: Sisterhood. Inspirowany jest powieścią Zgromadzenie żeńskie z Diuny autorstwa Briana Herberta i Kevina J. Andersona.

Rozgrywający się w uniwersum Diuny, stworzonym przez Franka Herberta serial rozgrywa się 10 tysięcy lat przed historią Paula Atrydy. Dune: Prophecy śledzi losy dwóch sióstr Harkonnen, walczących z zagrażającymi przyszłości siłami. W tym celu tworzą osławioną później sektę, która stanie się znana jako Bene Gesserit.

Data premiery serialu wciąż pozostaje nieznana. Tabu pojawi się w produkcji w powracającej roli. Zagra postać siostry Franceski opisywanej jako silna, inteligentna i uwodzicielska. Pozostawia po sobie silne wrażenie. Dawniej była wielką miłością Cesarza, a jej powrót do pałacu nadwyręża układ sił w stolicy.

Tabu dołącza do gwiazdorskiej obsady

Tabu jest jedną z najbardziej uznanych aktorek w historii indyjskiego kina. Dwukrotnie zdobyła Narodową Nagrodę Filmową dla najlepszej aktorki - jedną za film Maachis i drugą za Chandni Bar. Została również doceniona za swoje role w filmach takich jak Cheeni Kum, Haider i Andhadhun, zdobywając siedem nagród Filmfare. Tabu wystąpiła również w produkcjach takich jak Życie Pi, Imiennik czy miniserialu BBC Pretendent do ręki.

W serialu Dune: Prophecy zobaczymy również takie nazwiska jak Emily Watson (Stworzenia boże, Czarnobyl), Olivia Williams (Autor widmo, The Crown), Travis Fimmel (Wikingowie, Wychowane przez wilki), Johdi May (Buntowniczka Nell, Wiedźmin), Mark Strong (Kingsman: Tajne służby, Gra tajemnic) czy Sarah-Sofie Boussnina (Templariusze, Most nad Sundem). W obsadzie znaleźli się też między innymi Josh Heuston, Chloe Lea, Jade Anouka, Faoileann Cunningham, Edward Davis, Aoife Hinds, Chris Mason i Shalom Brune-Franklin.

Kto za sterami produkcji?

Droga serialu na szklany ekran była długa i wyboista. W jej trakcie miało miejsce kilka zmian showrunnerów, a nawet kreatywny reset w 2023 roku. Alison Schapker pełni funkcję showrunnera i producenta wykonawczego Dune: Prophecy. Diane Ademu-John współtworzy serial i jest jego producentką wykonawczą. W tej roli występuje także Anna Foerster, która wyreżyseruje kilka odcinków, w tym pilota serialu.

Producentami wykonawczymi są również Jordan Goldberg, Mark Tobey, John Cameron, Matthew King, Scott Z. Burns i Jon Spaihts, których wspiera Brian Herbert, a Byron Merritt i Kim Herbert są producentami wykonawczymi z ramienia Frank Herbert Estate. Serial jest współprodukowany przez Max i Legendary Television. Do tej pory zadebiutowały dwa filmy z uniwersum - Diuna i Diuna: Część druga, która miała premierę w marcu. Obydwa filmy zgromadziły łącznie ponad 1,1 miliarda dolarów.

Źródło: Variety / ilustracja wprowadzająca: kadr z filmu Życie Pi