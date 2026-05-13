Hoży doktorzy powrócą błyskawicznie. Kolejny sezon zadebiutuje już jesienią

Marek Wasiński, 13 maja 2026

Właśnie dowiedzieliśmy się, kiedy będziemy mieli okazję zobaczyć następny sezon serialu Hoży doktorzy, który powrócił w 2026 roku po 15 latach przerwy.

Na fali wielu powrotów popularnych produkcji sprzed kilkunastu, a czasem nawet kilkudziesięciu lat, na początku 2026 roku zadebiutował nowy sezon serialu Hoży doktorzy. Spotkał się on z pozytywnym przyjęciem widzów i krytyków. Szybko dowiedzieliśmy się, że powstanie jego kolejny sezon, a teraz otrzymaliśmy pierwszą informację o dacie premiery nowych odcinków.

Kiedy powrócą Hoży doktorzy?

Oficjalnie potwierdzono, że 2. sezon serialu znajdzie się w jesiennej ramówce ABC na 2026 rok. Studia telewizyjne organizują w tym tygodniu swoje prezentacje, a podczas wydarzenia stacji ujawniono, że komedia ponownie zajmie środową pozycję w USA. Na razie nie podano jednak dokładnej daty premiery kolejnego sezonu.

Nowe odcinki zadebiutowały 25 lutego 2026 roku i większość fanów zakładała, że kolejny sezon zostanie przesunięty na podobny termin w 2027 r. Krótka przerwa między 1. a 2. sezonem pokazuje jednak ogromne zaufanie ABC do serialu. Zwłaszcza że wiele innych produkcji potrzebuje dziś roku, a czasem nawet kilku lat, by dostarczyć fanom nowe odcinki.

O czym opowiada nowy sezon?

Hoży doktorzy powrócili do głównych bohaterów dziesięć lat po wydarzeniach z 8. sezonu. Doktor John „J.D.” Dorian (Zach Braff) próbował odnaleźć się po rozwodzie z doktor Elliot Reid (Sarah Chalke). Jednocześnie musi prowadzić własną praktykę medyczną. Sytuacja skomplikowała się już w pierwszym odcinku, gdy doktor Cox (John C. McGinley) mianował J.D. nowym ordynatorem szpitala Świętego Serca.

W trakcie sezonu J.D. musiał nauczyć się funkcjonować jako lider. Podjął próbę odbudowy nadszarpniętych relacji z doktorem Turkiem (Donald Faison) i jego żoną Carlą (Judy Reyes). Bohater musi też odnaleźć się w świecie singli i współczesnych randek — jednocześnie próbując wspólnie wychowywać dziecko z Elliot.

Źródło: ComicBook.com / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe

