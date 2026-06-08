Hugh Laurie masakruje hejterkę Dr House’a. Uciszył ją jedną odpowiedzią

Po ponad 20 latach od premiery Dr House wciąż wywołuje emocje. Tym razem burzę rozpętał wpis brytyjskiej dziennikarki, która stwierdziła, że każdy odcinek serialu opowiada dokładnie tę samą historię. Na odpowiedź Hugh Laurie’ego nie trzeba było długo czekać. Aktor zareagował w stylu, którego nie powstydziłby się sam Gregory House.

Niektóre seriale nawet po latach pozostają przedmiotem gorących dyskusji. Przekonała się o tym Janet Murray, dziennikarka współpracująca między innymi z BBC i The Guardian która postanowiła nadrobić pierwszy sezon Dr House’a. Jej opinia szybko stała się viralem, ale jeszcze większe zainteresowanie wzbudziła odpowiedź gwiazdy kultowej produkcji.

Dziennikarka krytykuje Dr House’a: Osiem sezonów tego samego

Murray opisała schemat, który jej zdaniem powtarza się w niemal każdym odcinku serialu. Według niej historia zawsze wygląda podobnie: pacjent trafia do szpitala z tajemniczą chorobą, House stawia błędną diagnozę, chory niemal umiera, lekarz ponownie się myli, po czym w ostatniej chwili wpada na właściwe rozwiązanie i ratuje sytuację. Na końcu dziennikarka ironicznie zapytała:

Osiem sezonów tego samego?

Wpis szybko zdobył ogromny zasięg i wywołał dyskusję wśród fanów serialu.

Dr House masakruje hejterkę

Komentarz nie umknął uwadze Hugh Laurie’ego, który postanowił odpowiedzieć w charakterystycznym, sarkastycznym stylu. Aktor zażartował, że twórcy próbowali kiedyś zrobić odcinki, w których House od razu stawiał prawidłową diagnozę. Problem polegał na tym, że trwały zaledwie sześć minut. Jak dodał, testowano również wersję, w której lekarz nigdy nie znajduje rozwiązania, a pacjent umiera. Tyle że takiego pomysłu nie zaakceptowaliby widzowie.

Thanks for your critique, Janet. We actually tried a couple of episodes where House (Hugh Laurie) (please put the brackets in the right place) gets it right first time, but they were only 6 minutes long. NBC weren’t happy. Then we tried some where House never gets it right and… — Hugh Laurie (@hughlaurie) June 7, 2026

Więcej informacji na Movies Room:

O czym jest Dr House?

Dwukrotny zdobywca nagrody Złotego Globu®, Hugh Laurie powraca po raz ostatni jako ulubiony przez widzów mizantrop – dr Gregory House, w finałowym ósmym sezonie kultowej serii. Gdy dr House w niezwykły sposób wydostaje się z więzienia i powraca do szpitala klinicznego Princeton-Plainsboro, musi się odnaleźć w zadziwiającej dla niego hierarchii służbowej. Musi się również pogodzić ze zmianami jakie zaszły w szeregach personelu na jego oddziale.House i jego nowy zespół podejmują się rozwikłania niecodziennych i zaskakujących przypadków medycznych z jakimi nigdy nie mieli do czynienia. Muszą oni sprostać wyzwaniu zarówno umysłowemu jak i uczuciowemu, podczas gdy fenomen serialu dobiega końca w ostatnich 22 chwytających za serce epizodach.

Źródło: x.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe