Kapitan Bomba powraca! Chłodne przyjęcie przez fanów, mimo że tworzył Bartosz Walaszek

Po 13 latach oczekiwania Kapitan Bomba oficjalnie powrócił. Długa kampania promocyjna, podgrzewanie atmosfery i setki komentarzy fanów sprawiły, że premiera nowego materiału była jednym z bardziej wyczekiwanych momentów dla miłośników animacji Bartosza Walaszka. Pierwsze reakcje widzów pokazują jednak, że powrót kultowego bohatera wywołał przede wszystkim mieszane emocje.

Od dłuższego czasu trwała akcja promocyjna związana z powrotem Kapitana Bomby. Fani regularnie pytali Bartosza Walaszka o nowe odcinki kultowej serii, a hasło Walaszek, grubasie, kiedy nowy Bomba? na stałe wpisało się w internetowy folklor. 12 lipca oczekiwanie dobiegło końca. Nowy materiał ujrzał światło dzienne, jednak reakcje odbiorców okazały się dalekie od jednoznacznego entuzjazmu. Wielu widzów liczyło przede wszystkim na nostalgiczny powrót do znanego uniwersum, ale nawet takie, stosunkowo niewygórowane oczekiwania, nie zostały przez wszystkich spełnione.

Kapitan Bomba zawiódł widzów

Niewiele osób spodziewało się, że nowy Kapitan Bomba całkowicie zmieni oblicze serii. Dla wielu odbiorców miał być raczej ukłonem w stronę dawnych fanów i formą fanserwisu. Mimo tego część widzów poczuła niedosyt.

W mediach społecznościowych pojawiło się wiele prześmiewczych komentarzy dotyczących premiery. Niektórzy internauci pisali, że „nowy odcinek został zrobiony na 15%”, inni przyznawali, że „nie mieli żadnych oczekiwań, a i tak się zawiedli”. Pojawiły się również komentarze sugerujące, że po 13 latach oczekiwania efekt okazał się zbyt skromny w stosunku do rozbudowanych zapowiedzi.

Nie zabrakło jednak także pozytywnych opinii. Część fanów uznała powrót za wystarczający powód do świętowania i doceniła sam fakt ponownego pojawienia się Kapitana Bomby. Dla nich była to przede wszystkim nostalgiczna podróż do czasów świetności serii. Warto też wspomnieć, że sam Bomba pojawił się w odcinku dopiero na samym końcu przez 30 sekund.

Kiepska akcja promocyjna

Sama kampania promocyjna również wzbudziła sporo komentarzy. Projekt był realizowany przy współpracy CDA z Bartoszem Walaszkiem, jednak w ostatnich dniach przed premierą pojawiały się także żarty i przytyki związane z innymi produkcjami twórcy. W promocji nie brakowało odniesień do rywalizacji pomiędzy fanami Kapitana Bomby a odbiorcami Blok Ekipy. Część internautów komentowała, że powrót Bomby miał być okazją do przypomnienia o jednej z najbardziej charakterystycznych animacji Walaszka, podczas gdy inne jego projekty miały według nich stracić dawną popularność.





Walaszek dalej pracuje

Od dłuższego czasu pojawiały się informacje, że powstają kolejne odcinki serii. Piotr Połać, wieloletni współpracownik Bartosza Walaszka, w rozmowie opublikowanej 2 czerwca na Kanale Minus Michała Marszala wspominał, że nowe odcinki są przygotowywane i przekazywane zamawiającemu. Jak zaznaczył, ostateczny kształt projektu zależy już od właściciela praw i decyzji dotyczących publikacji. Oznacza to, że dla fanów Kapitana Bomby historia jeszcze się nie zakończyła. Pierwszy powrót po 13 latach może nie spełnił wszystkich oczekiwań, ale kolejne materiały mogą jeszcze zmienić odbiór całego przedsięwzięcia.

Powstają odcinki [Bomby]. One są oddawane i co właściciel zamawiajacy z tym zrobi to już jego sprawa. […] Nie wiem czy [uniwersum Bomby] wróci, ale szansa jest.

Więcej informacji na Movies Room:

Kultowa animacja wraca do gry

Kapitan Bomba zadebiutował w pierwszej dekadzie XXI wieku i szybko zdobył status produkcji kultowej. Choć serial wyróżniał się bardzo prostą oprawą wizualną, to właśnie specyficzny humor i absurdalne dialogi sprawiły, że zyskał wierne grono fanów. Powrót po tak długiej przerwie pokazuje, że zainteresowanie serią wciąż pozostaje ogromne. Teraz pozostaje już tylko przekonać się, czy nowe odcinki powtórzą sukces i ponownie podbiją Internet.

Źródło: youtube.com i facebook.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe (CDA)