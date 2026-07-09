Kapitan Bomba powraca po ponad dekadzie nieobecności! Udostępniono fragment z nowego odcinka

Po ponad dziesięciu latach od emisji ostatniego odcinka Kapitan Bomba ponownie wyruszy na misję. Kultowa animacja Bartosza Walaszka doczeka się nowych epizodów, a twórcy rozpoczęli już odliczanie do premiery.

Choć od zakończenia emisji serialu minęło trzynaście lat, Kapitan Bomba nie zniknął z internetowej popkultury. Cytaty z produkcji do dziś funkcjonują jako memy, a kolejne pokolenia widzów odkrywają twórczość Bartosza Walaszka. Przez wiele lat słynne było hasło: kiedy Bomba, otyły Panie? Teraz fani mają odpowiedź, bowiem oficjalnie zapowiedziano premierę nowego odcinka.

Kapitan Bomba powraca

Na oficjalnym kanale serialu w serwisie YouTube pojawiło się odliczanie do premiery nowego odcinka. Zgodnie z zapowiedzią, pierwszy epizod zostanie opublikowany 12 lipca o godzinie 19:00. To pierwsza pełnoprawna kontynuacja serialu od zakończenia jego emisji, dlatego zapowiedź błyskawicznie obiegła media społecznościowe i wzbudziła duże zainteresowanie fanów.

Twórcy nie ograniczyli się wyłącznie do ogłoszenia daty premiery. Na oficjalnym profilu Kapitana Bomby na Facebooku udostępniono również krótki fragment nadchodzącego odcinka. Materiał utrzymany jest w charakterystycznym dla serii stylu – z dobrze znanym humorem, prostą animacją i dialogami, które przez lata stały się znakiem rozpoznawczym produkcji Bartosza Walaszka.

Kultowa animacja wraca do gry

Kapitan Bomba zadebiutował w pierwszej dekadzie XXI wieku i szybko zdobył status produkcji kultowej. Choć serial wyróżniał się bardzo prostą oprawą wizualną, to właśnie specyficzny humor i absurdalne dialogi sprawiły, że zyskał wierne grono fanów. Powrót po tak długiej przerwie pokazuje, że zainteresowanie serią wciąż pozostaje ogromne. Teraz pozostaje już tylko przekonać się, czy nowe odcinki powtórzą sukces i ponownie podbiją Internet.

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Źródło: youtube.com i facebook.com / ilustracja wprowadzenia: CDA/materiały prasowe