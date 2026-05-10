Kevin McKidd zamieni skalpel na różdżkę? Aktor odniósł się do plotek łączących go z postacią Artura Weasleya

Fani wytypowali aktora, którego chcieliby zobaczyć w roli Artura Weasleya. Kevin McKidd w rozmowie z magazynem Entertainment Weekly odpowiedział na krążące plotki.

Jeśli na bieżąco śledzicie informacje związane z nadchodzącym serialem o Harrym Potterze, to najpewniej wiecie, że większość rodzinki Weasleyów została już obsadzona. Jako Rona zobaczymy Alastaira Stouta, w Ginny Weasley wcieli się z kolei Gracie Cochran, Tristan i Gabriel Harland sportretują Freda i George’a, Ruari Spooner zagra Percy’ego, a Katherine Parkinson wcieli się w Molly Weasley. Zostało więc jeszcze trzech członków rudej rodzinki do obsadzenia. O ile Charlie i Bill w książkach ukazywali się dość sporadycznie, to Artur Weasley bardzo często pełnił ważną rolę w powieści. Głowa rodziny Weasleyów nie została jeszcze obsadzona, ale to nie znaczy, że nie pojawiły się żadne plotki na ten temat.

Z Grey Sloan do świata czarodziejów?

W ostatnim czasie pojawiły się pewne doniesienia, że w Artura Weasleya może wcielić się gwiazdor Chirurgów, Kevin McKidd. Podejrzenia fanów nasiliły się jeszcze bardziej, kiedy to Gracie Cochrane, która wcieli się w Ginny, zaczęła obserwować aktora na Instagramie. Warto również zaznaczyć, że McKidd prawie po 20 latach postanowił w końcu opuścić obsadę Chirurgów. W rozmowie z magazynem Entertainment Weekly aktor odniósł się do spekulacji fanów.

Nigdy nie mówię “nigdy”. Jestem ogromnym fanem Harry’ego Pottera.

Wszystko co wiadomo o nowym Harrym Potterze

Nie ma nic wyjątkowego w Harrym Potterze – tak przynajmniej twierdzi ciotka Petunia. Wszystko zmienia się w dniu jego jedenastych urodzin, kiedy otrzymuje tajemniczy list z Hogwartu, Szkoły Magii i Czarodziejstwa. To niespodziewane zdarzenie otwiera przed nim drzwi do niezwykłego świata magii, przyjaźni oraz zabawy. Niestety nowy rozdział w jego życiu przyniesie także śmiertelne niebezpieczeństwo. Harry będzie musiał zmierzyć się z niebezpiecznym wrogiem z przeszłości.

Serial w pierwszym sezonie składać będzie się z ośmiu odcinków. Harry Potter i Kamień Filozoficzny zadebiutuje w najbliższe Boże Narodzenie na HBO.

W roli Harry’ego Pottera obsadzono Dominica McLaughlina, Arabellę Stanton jako Hermionę Granger oraz Alastaira Stouta jako Rona Weasleya. Dołączą do nich Lox Pratt jako Draco Malfoy, Rory Wilmot jako Neville Longbottom, Tristan Harland jako Fred Weasley, Gabriel Harland jako George Weasley, Ruari Spooner jako Percy Weasley, Gracie Cochrane jako Ginny Weasley, Leo Earley jako Seamus Finnigan, Alessia Leoni jako rvati Patil, Sienna Moosah jako Lavender Brown, Amos Kitson jako Dudley Dursley, Elijah Oshin jako Dean Thomas, Finn Stephens jako Vincent Crabbe oraz William Nash jako Gregory Goyle.

W dorosłej obsadzie Harry’ego Pottera znaleźli się z kolei John Lithgow jako Albus Dumbledore, Janet McTeer jako Minerva McGonagall, Paapa Essiedu jako Severus Snape, Nick Frost jako Rubeus Hagrid, Luke Thallon jako Quirinus Quirrell, Louise Brealey jako Rolanda Hooch, Paul Whitehouse jako Argus Filch, Sirine Saba jako Pomona Sprout, Richard Durden jako Cuthbert Binns, Bríd Brennan jako Poppy Pomfrey oraz Warwick Davis jako Filius Flitwick.

Źródło: ew.com/