Kiedy powróci serial Jedyna? Scenarzyści wciąż pracują nad 2. sezonem

W sieci pojawiły się najnowsze informacje o 2. sezonie serialu Jedyna, dające nam pewne pojęcie na temat tego, kiedy powróci hit platformy Apple TV.

Gdy serial okazuje się być hitem wśród widzów, wszyscy oczekują, że jego kontynuacja zadebiutuje jak najszybciej. W dzisiejszych czasach coraz trudniej jednak o regularność w debiutach kolejnych sezonów, nawet największych przebojów. Dotyczy to m. in. serialu Jedyna serwisu Apple TV, którego 2. sezonu publiczność wyczekuje z wielką niecierpliwością.

Kiedy zadebiutuje 2. sezon?

Scenarzyści wciąż pracują nad scenariuszem 2. sezonu, więc jego produkcja jeszcze się nie rozpoczęła. Pojawiła się jednak jak dotąd najbardziej optymistyczna informacja na temat postępów prac. Przekazał ją Gordon Smith, producent wykonawczy i jeden z reżyserów serialu.

Pracujemy tak ciężko i tak szybko, jak tylko możemy, co nie oznacza, że idzie to bardzo szybko, ale robimy wszystko, na co nas stać. Piszemy scenariusze, jesteśmy mniej więcej w połowie prac nad 2. sezonem i opracowujemy jego strukturę. Robimy wszystko, co możemy, i mamy nadzieję wrócić na plan zdjęciowy, najlepiej pod koniec tego roku albo na początku przyszłego.

To potwierdza, że 2. sezon nie zadebiutuje w 2026 roku. Wcześniej sugerował to twórca serialu, Vince Gilligan:

Doceniamy cierpliwość wszystkich. Ale to nie będzie jak The Pitt, które wraca co roku. Chciałbym, żeby tak było, bo to świetny serial, tworzony w starym stylu, podobnie jak kiedyś robiliśmy Z Archiwum X, kiedy wracaliśmy w tym samym miesiącu każdego roku. Nie będzie jednak jak The Pitt. Wrócimy w tym samym miesiącu — pytanie tylko, którego roku.

An important #Pluribus season 2 update has been revealed by executive producer Gordon Smith:



“We are writing, we’re about midway through Season 2, breaking it. We’re doing the best we can and we’re hoping to get back to work shooting sometime hopefully by the end of this year or… pic.twitter.com/hMUM4v4FPn — ScreenRant (@screenrant) June 6, 2026

O czym opowiada Jedyna?

Akcja serialu rozgrywa się głównie w Albuquerque, gdzie również realizowano zdjęcia. Fabuła skupia się na pisarce, Carol Sturce (Rhea Seehorn), która zostaje odizolowana od społeczeństwa po tym, jak obcy wirus przekształca większość ludzkości w spokojny i zadowolony zbiorowy umysł. Ta pokojowo nastawiona świadomość zbiorowa próbuje jednak zasymilować Carol oraz innych ludzi odpornych na działanie wirusa.

Serial zadebiutował na Apple TV+ 7 listopada 2025 roku. Produkcja spotkała się z bardzo pozytywnym przyjęciem krytyków. Szczególnie chwalono scenariusz i reżyserię Vince’a Gilligana, występ Rhei Seehorn, a także oryginalność serialu, jego ton oraz inspiracje stylistyczne. Pewne zastrzeżenia dotyczyły jedynie tempa narracji. Oprócz tego, otrzymał onnominacje do Złotych Globów oraz Critics Choice Awards. Rhea Seehorn zdobyła nagrodę dla najlepszej aktorki w serialu dramatycznym podczas obu tych ceremonii.

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Źródło: CBR / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe