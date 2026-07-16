Klara. Rewolucja z oficjalnym zwiastunem. Bohaterowie wracają, a nadchodzi największy chaos w ich życiu

Niektórych rewolucji nie da się zatrzymać! Można jedynie spróbować je przetrwać. Nie jest to jednak takie łatwe. Głowy lecą. Zwłaszcza złudnych marzeń. Jeśli ktoś liczył na spokojne lato, Klara ma dla niego złe wiadomości. HBO Max prezentuje trailer najnowszej produkcji pod marką HBO Original „KLARA. REWOLUCJA”. Wyczekiwana kontynuacja przygód najbardziej nieoczywistej bohaterki serialowej już od 7 sierpnia!

Po sukcesie pierwszego sezonu Klary przyszedł czas na kolejną odsłonę historii. HBO Max opublikowało pierwszy zwiastun serialu Klara. Rewolucja, zapowiadając powrót dobrze znanych bohaterów oraz zupełnie nowe problemy, które wystawią ich relacje na ciężką próbę. Twórcy obiecują więcej emocji, humoru i nieprzewidywalnych zwrotów akcji, a sam tytuł nowego sezonu nie jest przypadkowy.

Życie Klary wywróci się do góry nogami

Klara i jej przyjaciele wracają! Jest jeszcze słodziej, ale i jeszcze bardziej gorzko. Niespodziewanie w życiu i w mieszkaniu Klary pojawia się ojciec marnotrawny, Władysław. W ślad za nim zjawia się też Aleks. Kochanek postawił wszystko na jedną kartę – miłość! W mieszkaniu i w życiu sytuacja zaczyna wymykać się spod kontroli. Klara – tak samo jak Gerard – nie ogarnia kuwety. Wyzwolony Wojciech rozpoczyna nowe życie. Pomaga mu w tym nowy ortopeda ze szpitala, Sebastian. Tymczasem Wronka rusza na poszukiwania wiecznie uciekającego szczęścia i… raka! Nadciąga prawdziwa rewolucja. A tam, gdzie rewolucja, są też i ofiary…

Znana obsada i nowe twarze

W serialu „Klara. Rewolucja” użytkownicy HBO Max ponownie zobaczą na ekranie Izabelę Kunę, Katarzynę Warnke, Adama Woronowicza, Piotra Adamczyka, Iwonę Bielską i Eryka Kulma. Do obsady dołączają Joachim Lamża, Aleksandra Konieczna i Bartosz Porczyk, a gościnnie pojawią się też Jerzy Schejbal, Maria Mamona, Stefan Gorski, Pavlos Kourtidis, Janusz Chabior, Marta Malikowska, Magdalena Stużyńska oraz Katarzyna Zawadzka.

„Klara. Rewolucja” to serial autorstwa Marka Modzelewskiego rozwijany we współpracy z działem Produkcji Fabularnej TVN Warner Bros. Discovery, kierowanym przez Bogumiła Lipskiego i Łukasza Ponińskiego. Reżyseruje Łukasz Jaworski, a za zdjęcia odpowiada Marian Prokop. Kierownictwo pionu scenograficznego objęła Marcelina Początek-Kunikowska, kostiumowego – Pola Gomółka, a charakteryzację prowadzi Kinga Krulikowska. Kierownikiem produkcji jest Tomasz Parnowski, a reżyserką obsady – Magdalena Szwarcbart. Producentkami są Izabela Kuna (producent kreatywny) oraz Karolina Izert (TVN WBD).

Źródło: informacja prasowa / ilustracja wprowadzenia: kadr ze zwiastuna Klara. Rewolujca (HBO Max)