Kolejny aktor w 2. sezonie serialu Harry Potter. Kto zagra Colina Creeveya?

Choć 1. sezon serialu jeszcze nie zadebiutował, ruszyły już castingi do ról kolejnych bohaterów serialu Harry Potter, w tym Colina Creeveya.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez serwis Deadline, dyrektorki castingu serialu, Lucy Bevan i Emily Brockmann rozpoczęły poszukiwania młodego aktora, który wcieli się w Colina Creeveya w 2. sezonie serialu.

Poszukiwania Colina Creeveya rozpoczęte

Colin Creevey jest postacią pojawiającą się w sześciu powieściach autorstwa J. K. Rowling. To z kolei oznacza, że uczeń Hogwartu może stać się stałym członkiem obsady serialu HBO. Bohater po raz pierwszy pojawia się w drugiej części cyklu. Często można go zobaczyć na terenie Hogwartu z aparatem fotograficznym, zachwycającego się Harrym Potterem i próbującego uwieczniać jego przygody.

W filmie z 2002 roku, czarodzieja mugolskiego pochodzenia z Gryffindoru zagrał Hugh Mitchell. Jednakże, postać nie pojawiła się już w kolejnych częściach serii. W książkach, Colin bierze udział w oporze przeciwko reżimowi Dolores Umbridge, a także uczestniczy w kulminacyjnej bitwie o Hogwart.

Zdjęcia do 2. sezonu mają rozpocząć się jesienią w Wielkiej Brytanii. Tymczasem trwa również proces ponownego obsadzania roli Ginny Weasley po tym, jak Gracie Cochrane zdecydowała się odejść z projektu.

Auditions are underway for the role of Colin Creevey in season 2 of HARRY POTTER



Casting directors Lucy Bevan and Emily Brockmann are out to agents as they search for a young actor



🔗: https://t.co/J0rOfL3VHb pic.twitter.com/aRW2gXAbY7 — Wizarding World Direct (@WW_Direct) June 5, 2026

Obsada serialu Harry Potter

W głównej roli obsadzono Dominica McLaughlina, Arabellę Stanton jako Hermionę Granger oraz Alastaira Stouta jako Rona Weasleya. Dołączą do nich Lox Pratt jako Draco Malfoy, Rory Wilmot jako Neville Longbottom, Tristan Harland jako Fred Weasley, Gabriel Harland jako George Weasley, Ruari Spooner jako Percy Weasley, Gracie Cochrane jako Ginny Weasley, Leo Earley jako Seamus Finnigan, Alessia Leoni jako Parvati Patil, Sienna Moosah jako Lavender Brown, Amos Kitson jako Dudley Dursley, Elijah Oshin jako Dean Thomas, Finn Stephens jako Vincent Crabbe oraz William Nash jako Gregory Goyle.

W dorosłej obsadzie znaleźli się z kolei John Lithgow jako Albus Dumbledore, Janet McTeer jako Minerva McGonagall, Paapa Essiedu jako Severus Snape, Nick Frost jako Rubeus Hagrid, Luke Thallon jako Quirinus Quirrell, Louise Brealey jako Rolanda Hooch, Paul Whitehouse jako Argus Filch, Sirine Saba jako Pomona Sprout, Richard Durden jako Cuthbert Binns, Bríd Brennan jako Poppy Pomfrey oraz Warwick Davis jako Filius Flitwick.

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Źródło: Deadline / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe