Marvel Studios się rozmyśliło. Nie będzie 2. sezonu Wonder Man na Disney+

Takiego zwrotu raczej nikt nie oczekiwał. Marvel Studios niespodziewanie zmienił decyzję dotyczącą przyszłości serialu Wonder Man. Produkcja MCU ostatecznie zakończy się na jednym sezonie. Czy to ofiara sukcesu Spider-Man: Całkiem nowy dzień?

Jeszcze w marcu bieżącego roku doszło do pewnej anomalii. Marvel Studios nieoczekiwanie dało oficjalnie zielone światło dla kontynuowania historii Simona Williamsa oraz Trevora Slattery’ego oraz ogłosiło, że powstanie 2. sezon serialu Wonder Man. Było to o tyle zaskakujące, że większość serialowych projektów należących do MCU kończyła się na jednej odsłonie, a kontynuowane seriale można policzyć na palcach jednej ręki. Zgodnie z pierwotną informacją, do swoich ról wrócić mieli Yahya Abdul-Mateen II oraz Ben Kingsley, a za nowe odcinki ponownie mieli odpowiadać Destin Daniel Cretton i Andrew Guest. To jednak już przeszłość.

Wonder Man skasowany. Nie będzie 2. sezonu serialu z MCU

Branżowe serwisy Variety i Deadline oficjalnie potwierdziły w Marvel Studios, że Wonder Man nie doczeka się drugiego sezonu i serial z biblioteki Disney+ został ostatecznie anulowany po pierwszym sezonie. Mimo oficjalnego ogłoszenia 2. sezonu, Marvel Studios nie uruchomiło ponownie tzw. „pokoju scenarzystów”, a osoby mające pracować nad nowymi odcinkami zostały zwolnione i dostały zgodę na zajęcie się innymi projektami. Powody skasowania kontynuacji nie zostały ujawnione, natomiast przyszłość postaci z serialu pozostaje otwarta, gdyż mają nieograniczoną drogę do pojawienia się w innych projektach MCU. Prawdopodobieństwo jest o tyle spore, że Wonder Man, podobnie jak Spider-Man: Całkiem nowy dzień, jest jednym z projektów wprowadzających fundamenty pod nowe wątki i konflikty w MCU oraz nadchodzącą Sagę Mutantów. Obie produkcje łączy również Destin Daniel Cretton i możliwe, że Marvel Studios widząc pozytywne reakcje na nowy film o Peterze Parkerze oraz świetne prognozy box-office zdecydowało się powierzyć filmowcowi inny, bardziej priorytetowy projekt.

Wonder Man zadebiutował na Disney+ 27 stycznia 2026 roku i tego dnia wypuszczono wszystkie odcinki serialu. Marvel Studios nie ujawniło oficjalnych danych oglądalności, ale według danych Nielsena w premierowym tygodniu produkcja osięgnęła oglądalność na poziomie 618 milionów obejrzanych minut. Wynik ten uplasował Wonder Mana dopiero na ósmym miejscu wśród seriali oryginalnych dostępnych w streamingu między 26 styczniem a 1 lutym. Tytuł w porównaniu do konkurencji wywołał spore zainteresowanie w przedziale wiekowym 35-49.

Serial cieszył się natomiast uznaniem wśród krytyków oraz widzów, którzy docenili projekt daleki od kliszowego kina superbohaterskiego, skupiający się na psychologii postaci oraz łączący satyrę na Hollywood z fabułą rozgrywającą się na obrzeżach VI Fazy MCU. Wonder Man okazał się produkcją inną niż dotychczasowe tytuły Marvela. Serial został pomyślany jako historia, którą można oglądać bez znajomości całego uniwersum oraz łączący komediowy ton z emocjonalną opowieścią o marzeniach, porażkach i relacjach międzyludzkich. I to się twórcom udało. W serwisie Rotten Tomatoes Wonder Man obecnie posiada 91% pozytywnych ocen recenzentów oraz 87% wśród publiczności. Za rolę Simona Williamsa/Wonder Mana doceniony został również Yahya Abdul-Mateen II, który za swój występ otrzymał nominację do prestiżowej nagrody Emmy, tzw. telewizyjnego Oscara.

O czym był Wonder Man?

Wonder Man to historia aspirującego aktora Simona Williamsa, który od lat bezskutecznie próbuje przebić się w Hollywood. Przypadkiem spotyka Trevora Slattery’ego, kolegę po fachu, który największe role ma już za sobą, i dowiaduje się, że legendarny reżyser Von Kovak kręci remake superbohaterskiego filmu „Wonder Man”. Szansa udziału w produkcji staje się dla Simona i Trevora momentem przełomowym. Dwaj aktorzy na przeciwległych krańcach drogi życiowej będą zażarcie walczyć o występ w produkcji, która może odmienić ich losy.

Destin Daniel Cretton, współtwórca i reżyser serialu, podkreślał, że Wonder Man to jedna z najbardziej nietypowych produkcji Marvela: „To satyra na przemysł rozrywkowy, ale jednocześnie opowieść o dwóch samotnych postaciach, które uczą się, jak być dla siebie nawzajem”.

Wonder Man został stworzony przez Destina Daniela Crettona (Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni, Spider-Man: Całkiem nowy dzień) oraz Andrew Guesta (Community, Hawkeye). W serialu występują Yahya Abdul-Mateen II jako Simon Williams oraz Ben Kingsley, który powraca do roli Trevora Slattery’ego znanej z filmów Iron Man 3, Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni oraz All Hail the King. W obsadzie znaleźli się również Arian Moayed, X Mayo, Zlatko Burić, Olivia Thirlby i Byron Bowers.

źródło: deadline/variety / ilustracja: materiały prasowe