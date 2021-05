Monsters at Work – zobacz zwiastun nowej produkcji Disneya!

Jakiś czas temu dostaliśmy zapowiedź nowej produkcji Disneya z uniwersum Potwory i spółka. Teraz otrzymaliśmy zwiastun tego serialu, który nosi tytuł Monsters at Work!

Mimo, że nie znamy jeszcze oficjalnego, polskiego tytułu Monsters at Work (w wolnym tłumaczeniu Potwory w pracy) to otrzymaliśmy już zwiastun. Opublikował go na Twitterze oficjalny profil Disney+.

Laughter is what they’re after in this sneak peek from #MonstersAtWork, an Original Series, streaming July 2 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/JKxp48UUtq — Disney+ (@disneyplus) May 18, 2021

Premiera serialu Monsters at Work, czyli w wolnym tłumaczeniu Potwory w pracy planowo ma się odbyć 2 lipca. Dojdzie do tego wyłącznie na platformie Disney+. W główne role wcielą się oczywiście, powracający Billy Crystal (Depresja gangstera) i John Goodman (Big Lebowski). Do obsady dołączyli również Ben Feldman (Jej Szerokość Afrodyta), Kelly Marie Tran (Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi), Alanna Ubach (Big Lebowski), Jennifer Tilly (Euforia), John Ratzenberger (Toy Story), Bob Peterson (Odlot). Twórcą produkcji i producentem wykonawczym jest Roberts Gannaway (Timon i Pumba).

Źródło: Twitter/ilustracja wprowadzenia: kadr z filmu Potwory i Spółka