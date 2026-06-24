Na niebieskich światłach powraca z trzecim sezonem! Czego można się spodziewać? Kiedy premiera?

Już od czwartku, 25 czerwca na antenie BBC First o godz. 21:00 będzie można oglądać trzeci sezon serialu Na niebieskich światłach. Od przyjęcia Grace Ellis, Annie Conlon i Tommy’ego Fostera w szeregi policji w Belfaście minęły już dwa lata,ale na ich drodze zawodowej wciąż nie brak nowych wyzwań. Bohaterowie „stali się twardsi”, ale obciążenie emocjonalne daje się im coraz mocniej we znaki. Co czeka ich w nowych odcinkach?

Na niebieskich światłach (Blue Lights) to serial autorstwa Declana Lawna i AdamaPattersona, byłych dziennikarzy śledczych. Opowiada o losach trójki funkcjonariuszy, którzy wstępują w szeregi belfaskiej policji. Choć fabuła jest fikcją, produkcja chwalona jest za niezwykle trafne oddanie klimatu miasta i rzeczywistości pracy w lokalnych służbach mundurowych. Serial był trzykrotnie nominowany do prestiżowych nagród BAFTA. W 2025 roku udało mu się zwyciężyć w kategorii najlepszy serial dramatyczny. Jedenaście razy nominowano go też do nagród IFTA, które zdobył dwa razy.

Główni bohaterowie serialu to Grace Ellis, Annie Conlon i Tommy Foster. Grace dołącza do policji po latach pracy w opiece społecznej. Zmiana środowiska i podejścia nie przychodzi jej z łatwością. Trudności w oddzieleniu życia zawodowego od prywatnego pchają ją w stronę poważnych błędów. Annie obawia się, jak obrana przez nią ścieżka kariery może wpłynąć na jej najbliższych. Tommy zmaga się z praktyczną stroną obowiązków. Jest jednak zdeterminowany, by udowodnić, że nadaje się do służby.

Co czeka bohaterów Na niebieskich światłach?

W trzecim sezonie Na niebieskich światłach funkcjonariusze są już oswojeni z policyjną codziennością. Praca niezmiennie stawia przed nimi jednak nowe wyzwania. Rządzący dotąd lokalnym półświatkiem gang udało się rozbić, ale na znaczeniu zaczęły przybierać nowe, przestępcze grupy. Annie, Grace i Tommy będą zmuszeni mocniej zagłębić się w pozornie spokojny świat klasy średniej i zmierzyć się ludźmi, którzy umożliwiają innym nielegalne interesy. Niebezpieczeństwo jest bliżej niż się im wydaje.

Jak przyznaje Declan Lawn, twórca serialu:

główni bohaterowie przechodzą w tym sezonie przez naprawdę trudne momenty. – Grace, Tommy i Annie są już całkiem wprawieni. (…) Można powiedzieć, że stali się twardsi i bardziej obyci, ale płacą za to większym obciążeniem emocjonalnym – dodaje Siân Brooke, odtwórczyni roli Grace Ellis.

Katherine Devlin, która w serialu wciela się w postać Annie Conlon, zdradza, że w trzecim sezonie w serialu pojawią się „nowe postaci, które wstrząsną dotychczasową rutyną”. – Nie zdradzając zbyt wiele, pojawiają się postaci, które wniosą nową energię i takie, które sprowadzą nowe zagrożenia – mówi kobieta.

Nathan Braniff, pytany o to, czego spodziewać się po kolejnym sezonie, wskazuje na

„oblicze miasta, którego dotąd jeszcze nie pokazano”. – Chodzi mi o ludzi, których na pierwszy rzut oka nie podejrzewa się o przestępczość, co czyni ich historię jeszcze bardziej interesującą. Mowa o bardziej zamożnych mieszkańcach Belfastu, który są tak samo, jeśli nie nawet bardziej, odpowiedzialni za część popełnianych w mieście przestępstw [jak stereotypowo utożsamiani z przestępczością ludzie] – mówi odtwórca roli Tommy’ego Fostera.

Podsumowując zapowiedź nowych odcinków, Declan Lawn tłumaczy, że ich celem jest przyjrzenie się przestępczości zorganizowanej i temu, na jak szeroką, międzynarodową skalę potrafi ona operować. Brytyjczyk podkreśla, że „choć opowiadane w serialu historie są fikcyjne, to stoi za nimi dokładny research, co buduje silne poczucie autentyczności”.

Trzeci sezon „Na niebieskich światłach”. Premiera już w czwartek 25.06

Trzeci sezon serialu Na niebieskich światłach będzie można oglądać w BBC First już od czwartku, 25 czerwca o godz. 21:00. Serial będzie emitowany po dwa odcinki. Powtórki będą w niedziele, o godz. 22:55. Produkcja będzie też dostępna w BBC Player.

Premierę Na niebieskich światłach zaplanowano w ramach Zabójczo Dobrego Lata – specjalnego, wieczornego pasma BBC First. W jego ramach przez całe wakacje, codziennie od godz. 21:00, na antenie stacji będzie można śledzić znakomite seriale kryminalne. Jeszcze w czerwcu, poza produkcją Declana Lawna i Adama Pattersona, pokazane zostaną m.in. seriale Lynley czy Blackshore. Planowana jest też premiera nowego, dwunastego już sezonu Tajemnic Brokenwood.

W lipcu w paśmie Zabójczo Dobre Lato oglądać będzie można nowe odcinki McDonald i Dodds, piąty sezon My Life is Murder oraz zupełnie nowy, wciągający thriller pt. Zaproszona. Główną premierą sierpnia będzie ceniony przez zagraniczną publiczność serial policyjny Line of Duty – Wydział wewnętrzny.