Natasha Calis w 8. sezonie Virgin River. W kogo wcieli się aktorka?

Kolejna rozpoznawalna aktorka dołączyła do obsady Virgin River. Z powracającą rolą w serialu Netflixa wystąpi Natasha Calis.

Platforma streamingowa Netflix stara się oferować swoim subskrybentom wiele możliwości. Znajdziemy na niej tytuły z przeróżnych gatunków, także dramaty, czy opery mydlane. Jeśli chodzi o te ostatnie, to jedną z najpopularniejszych produkcji serwisu jest serial Virgin River, który właśnie zyskał nową gwiazdę.

Kogo zagra Natasha Calis?

Po Mel i doktorze Cameronie do kliniki w miasteczku Virgin River dołączy kolejny pracownik medyczny. Natasha Calis, znana z serialu SkyMed, została obsadzona w ważnej powracającej roli doktor Astrid w nadchodzącym 8. sezonie, którego produkcja niedawno rozpoczęła się w Vancouver.

W przeciwieństwie do doktora Camerona (Mark Ghanimé) i podobnie do pielęgniarki/praktykantki medycznej Mel (Alexandra Breckenridge), Astrid może zostać w serialu na dłużej. Calis posiada opcję awansu do stałej obsady, jeśli popularny dramat romantyczny zostanie przedłużony na 9. sezon i kolejne. Byłby to pierwszy nowy członek głównej obsady od czterech sezonów, odkąd Kandyse McClure dołączyła jako Kaia Bryant w 5. sezonie.

'Virgin River' Adds Natasha Calis For Season 8 As Doc's Clinic & Netflix Series' Cast Eye Expansion https://t.co/sQmFs5LIx6 — Deadline (@DEADLINE) May 28, 2026

Astrid grana przez Calis to pewna siebie i bezpośrednia rezydentka chirurgii, która trafia na staż do kliniki doktora (Tim Matheson) po tajemniczym zawieszeniu. Choć jej podejście do pacjentów pozostawia wiele do życzenia, jest gotowa zrobić niemal wszystko, by wydostać się z Virgin River i wrócić na oddział chirurgiczny.

O czym opowiada Virgin River?

Serial dramatyczno-romantyczny stworzyła Sue Tenney dla Netflix. Jest adaptacją serii książek autorstwa Robyn Carr o tym samym tytule. Skupia się na losach pielęgniarki i praktykantki medycznej Melindy „Mel” Monroe, która przeprowadza się z Los Angeles do odległego miasteczka Virgin River w północnej Kalifornii, szukając nowego początku. Na miejscu odkrywa zżytą społeczność oraz rodzący się romans z lokalnym barmanem Jackiem Sheridanem. Serial wyprodukowała firma Reel World Management. Zdjęcia realizowane są głównie w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie.

1. sezon zadebiutował 6 grudnia 2019 roku. W maju 2023 roku, jeszcze przed premierą 4.sezonu, serial został przedłużony na 5. sezon. 4. sezon miał premierę 7 września 2023 roku, natomiast kolejny zadebiutował 19 grudnia 2024 roku. W październiku 2024 roku, jeszcze przed premierą 6. sezonu, produkcja została przedłużona na 7. sezon. Podobnie było z kolejnymi sezonami.

Więcej o serialach na Movies Room:

Źródło: Deadline / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe