Netflix wraca do jednej z największych kontrowersji popkultury. Michael Jackson: The Verdict pokaże kulisy głośnego procesu. Jest zwiastun

Netflix zaprezentował zwiastun trzyczęściowego dokumentu Michael Jackson: The Verdict, który ponownie przeanalizuje słynny proces Króla Popu z 2005 roku. Produkcja ma pokazać kulisy sprawy z perspektywy ławy przysięgłych, świadków oraz osób związanych zarówno z oskarżeniem, jak i obroną Michaela Jacksona.

Choć kinowy Michael w reżyserii Antoine’a Fuquy nadal świetnie radzi sobie w światowym box office i przekroczył już 700 milionów dolarów wpływów, Netflix przygotowuje znacznie bardziej mroczne spojrzenie na historię Michaela Jacksona. Platforma ogłosiła premierę dokumentu Michael Jackson: The Verdict, który ma wrócić do jednej z najbardziej kontrowersyjnych spraw w historii show-biznesu. Zwiastun zapowiada wyjątkowo intensywną i emocjonalną produkcję, która ponownie rozpali dyskusję wokół życia oraz skomplikowanego dziedzictwa Króla Popu.

Netflix wraca do procesu, który śledził cały świat

Dokument skupi się przede wszystkim na procesie z 2005 roku, kiedy Michael Jackson został oskarżony o molestowanie nieletniego. Sprawa błyskawicznie przerodziła się w gigantyczne medialne widowisko, które przez wiele miesięcy dominowało światowe media i kompletnie podzieliło opinię publiczną. Choć artysta ostatecznie został uniewinniony ze wszystkich zarzutów, kontrowersje wokół jego osoby nigdy całkowicie nie ucichły. Po śmierci Jacksona w 2009 roku temat regularnie wracał do debaty publicznej, szczególnie po premierze dokumentu Leaving Neverland, który ponownie wywołał ogromne emocje i podzielił fanów muzyka.

Michael Jackson: The Verdict ma przeanalizować całą sprawę krok po kroku. Netflix zapowiada, że w produkcji pojawią się osoby obecne bezpośrednio na sali sądowej – między innymi członkowie ławy przysięgłych, świadkowie, komentatorzy medialni oraz osoby związane zarówno z oskarżeniem, jak i obroną Jacksona.

Za reżyserię odpowiada Nick Green. Twórcy podkreślają, że jednym z głównych celów dokumentu było pokazanie procesu w bardziej kompletny sposób niż miało to miejsce dwie dekady temu. W czasie rozprawy kamery nie mogły bowiem wejść na salę sądową, przez co większość opinii publicznej poznawała przebieg wydarzeń wyłącznie przez medialne komentarze i fragmentaryczne relacje. Dokument ma odsłonić to, czego widzowie wcześniej nie widzieli. Premiera 3 czerwca.

Więcej o serialach na Movies Room:

Michael Jackson wciąż budzi kontrowersje

Jednocześnie jego życie prywatne i oskarżenia, które pojawiały się przez lata, sprawiły, że jego dziedzictwo do dziś pozostaje wyjątkowo skomplikowane i pełne sprzeczności. Dla jednych jest niekwestionowaną legendą popkultury i muzycznym geniuszem. Dla innych symbolem historii, która nigdy nie została do końca wyjaśniona. Netflix doskonale zdaje sobie sprawę, że temat nadal elektryzuje opinię publiczną – i właśnie dlatego Michael Jackson: The Verdict może stać się jedną z najgłośniejszych dokumentalnych premier platformy tego roku.

Źródło: joblo.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe