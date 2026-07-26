Neuromancer otrzymał pierwszy zwiastun. Kultowa powieść science fiction wreszcie doczekała się adaptacji od AppleTV

AppleTV zaprezentowało pierwszy zwiastun serialu Neuromancer, opartego na kultowej powieści Williama Gibsona. Produkcja przeniesie na ekran historię Case’a – genialnego hakera uwikłanego w świat cyfrowego szpiegostwa i korporacyjnych intryg. Premiera została wyznaczona na 22 stycznia 2027 roku

Fani science fiction od lat czekali na ekranizację jednej z najważniejszych powieści w historii gatunku. Po wielu nieudanych próbach Neuromancer w końcu doczeka się własnego serialu. Apple TV opublikowało pierwszy zwiastun produkcji, która zapowiada się jako jedno z największych wydarzeń platformy w przyszłym roku. Krótki materiał nie zdradza szczegółów fabuły, ale pozwala po raz pierwszy zobaczyć futurystyczny świat inspirowany cyberpunkiem – nurtem, którego narodziny wielu krytyków przypisuje właśnie Williamowi Gibsonowi.

Pierwsze spojrzenie na świat Neuromancera

Główną rolę w serialu zagra Callum Turner, wcielający się w Case’a – utalentowanego hakera, który zostaje wciągnięty w niebezpieczną grę pełną cyfrowego szpiegostwa i przestępczych intryg. U jego boku pojawi się Molly – bezwzględna zabójczyni z charakterystycznymi lustrzanymi implantami zamiast oczu. Wspólnie podejmą się niezwykle ryzykownego skoku wymierzonego w potężną korporację skrywającą niebezpieczne tajemnice. Pierwszy zwiastun skupia się przede wszystkim na klimacie produkcji. Neonowe miasta, zaawansowane technologie, cybernetyczne modyfikacje i mroczna atmosfera wyraźnie nawiązują do estetyki, która od dekad inspiruje twórców kina science fiction.

Droga Neuromancera na ekran była wyjątkowo długa. Przez lata nad adaptacją pracowało kilka studiów i twórców, jednak żaden projekt nie doczekał się realizacji. Jednym z najgłośniejszych był film przygotowywany przez Tima Millera, reżysera Deadpoola, lecz ostatecznie produkcja została anulowana jeszcze przed rozpoczęciem zdjęć. Dopiero Apple TV doprowadziło projekt do końca, dołączając tym samym do grona platform inwestujących w ambitne widowiska science fiction.

Więcej informacji na Movies Room:

Co wiemy o Neuromancer?

Wydany w 1984 roku Neuromancer uznawany jest za jedno z najważniejszych dzieł gatunku science fiction. Debiutancka powieść Williama Gibsona zdobyła między innymi nagrody Hugo, Nebula oraz imienia Philipa K. Dicka, a jej wpływ na popkulturę pozostaje ogromny. To właśnie z tej książki czerpały inspiracje liczne filmy i seriale science fiction. Wśród najczęściej wymienianych tytułów znajdują się RoboCop, Matrix czy wiele innych produkcji rozwijających estetykę cyberpunku. Neuromancer otwiera również tzw. Trylogię Ciągu, którą uzupełniają powieści Count Zero oraz Mona Lisa Overdrive. Oznacza to, że w przypadku sukcesu serialu Apple TV ma materiał na kolejne sezony.

Poza Callumem Turnerem w serialu zobaczymy również Brianę Middleton, Marka Stronga, Petera Sarsgaarda, Josepha Lee, Clémence Poésy, Dane’a DeHaana, Marca Menchakę, Maxa Ironsa oraz Emmę Laird.

Za stworzenie serialu odpowiadają Graham Roland (Jack Ryan, Dark Winds) oraz JD Dillard (Devotion, Sleight), którzy pełnią również funkcje producentów wykonawczych wspólnie z Williamem Gibsonem i pozostałymi członkami zespołu producenckiego.

Premiera Neuromancera została zaplanowana na 22 stycznia 2027 roku.

Źródło: slashfilm.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe