Nowa Dorotka w Ranczu ujawnia pierwsze szczegóły. Córka Lucy i Kusego pójdzie w ślady ojca

Jedna z największych zagadek nowego sezonu Rancza zaczyna się wyjaśniać. Wiadomo już, jaka będzie dorosła Dorotka, córka Lucy i Kusego. Odtwórczyni tej roli, Karolina Ludwiniak, zdradziła pierwsze szczegóły dotyczące bohaterki, która po dziesięciu latach wróci na ekran jako maturzystka.

Nowy sezon serialu Ranczo pokaże, jak bardzo przez ostatnią dekadę zmienili się mieszkańcy Wilkowyj. Dzieci znanych bohaterów są już niemal dorosłe, a jedną z najważniejszych postaci nowej historii będzie Dorotka – córka Lucy i Kusego. W rozmowie w podcaście Ranczo. Podcast z planu serialu emitowanym przez Radio Eska, wcielająca się w nią Karolina Ludwiniak opowiedziała o swojej bohaterce.

Dorotka wraca jako młoda dorosła

W poprzednich sezonach widzowie obserwowali Dorotkę od najmłodszych lat. Co ciekawe, na przestrzeni serialu postać była grana przez kilkoro dziecięcych aktorów. Teraz, zgodnie z założeniem twórców, akcja przenosi się o dziesięć lat do przodu, dlatego bohaterka pojawi się jako młoda kobieta przygotowująca się do matury. Rolę przejęła Karolina Ludwiniak, absolwentka Royal Holloway oraz Uniwersytetu Londyńskiego, która do tej pory występowała głównie w produkcjach anglojęzycznych.

Aktorka zdradziła, że Dorotka odziedziczy wiele cech po swoim ojcu. Choć twórcy nie ujawniają jeszcze wszystkich szczegółów fabuły, wiadomo, że bohaterka ma przypominać Kusego nie tylko z wyglądu, ale również z charakteru i sposobu bycia. To może oznaczać, że córka Lucy i Kusego stanie się jedną z najbardziej charakterystycznych postaci finałowego sezonu. Wszystko wskazuje na to, że jej wątek odegra istotną rolę w nowych odcinkach.

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Ranczo – polski hit telewizyjny XXI wieku

Serial komediowo-obyczajowy Ranczo przedstawiał historię młodej Amerykanki, która osiedla się w małej podlaskiej wsi i musi mierzyć się z intrygami lokalnego wójta. Perypetie mieszkańców Wilkowyj okazały się wielkim hitem telewizyjnym, który gromadził przed telewizorami wielomilionową publiczność. Łącznie powstało dziesięć sezonów oraz film pełnometrażowy Ranczo Wilkowyje. W obsadzie znajdowali się Ilona Ostrowska, Cezary Żak, Paweł Królikowski, Artur Barciś czy Franciszek Pieczka.

Produkcja trzykrotnie zdobywała Telekamerę „TeleTygodnia” w kategoriach: serial i serial komediowy, co zaowocowało przyznaniem w 2017 roku Złotej Telekamery. Dwukrotnie było też nominowane do Orła – Polskiej Nagrody Filmowej.

Ranczo oglądać obecnie można w serwisie VOD Telewizji Polskiej .

Źródło: se.pl / ilustracja wprowadzenia: TVP