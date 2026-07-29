Outer Banks żegna się z widzami. Nowy zwiastun 5. sezonu ujawnia kolejne szczegóły finału

Netflix zaprezentował drugi zwiastun 5. i zarazem finałowego sezonu serialu Outer Banks. Nowe materiały zapowiadają jeszcze więcej akcji, dramatycznych wydarzeń oraz walkę Poguesów o ostateczne zakończenie ich wieloletniej przygody. Przy okazji platforma ogłosiła także specjalne wydarzenie pożegnalne dla fanów oraz pierwszą galę Pogue Awards.

Po pierwszym zwiastunie, w którym John B z przerażeniem obserwował eksplozję swojego ukochanego vana, najnowsza zapowiedź pokazuje kolejne zniszczenia. Tym razem buldożer dosłownie równa z ziemią miejsce przypominające Poguelandię 2.0, co sugeruje, że bohaterowie ponownie stracą wszystko, co udało im się zbudować.

Pogues ponownie staną do walki

Drugi zwiastun nie zwalnia tempa i wyraźnie pokazuje, że finałowa odsłona serialu będzie pełna pościgów, niebezpiecznych misji i emocjonalnych momentów. John B stwierdza, że grupa osiągnęła dno, a sytuacja Poguesów wydaje się gorsza niż kiedykolwiek wcześniej. Bohaterowie wciąż próbują odzyskać Błękitną Koronę oraz schwytać Chandlera Groffa, który odpowiada za śmierć JJ-a. Jednocześnie muszą mierzyć się z kolejnymi przeciwnikami, a powrót do dawnego życia wydaje się praktycznie niemożliwy.

Jednym z najbardziej intrygujących elementów zwiastuna jest wątek magicznej korony. Pope zauważa, że Kiara wozi w samochodzie stos książek poświęconych tajemniczemu artefaktowi, a sama bohaterka wyjaśnia, że według legend korona potrafi przywracać zmarłych do życia. To zdanie natychmiast wywołało liczne spekulacje wśród fanów. Czy Kiara desperacko próbuje odnaleźć sposób na odzyskanie JJ-a?

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Kiedy premiera finałowego sezonu Outer Banks?

Akcja 5. sezonu rozpocznie się po tragicznych wydarzeniach w Maroku. Poguesi będą musieli poradzić sobie ze stratą JJ-a, odzyskać Błękitną Koronę i zmierzyć się z Chandlerem Groffem oraz kolejnymi zagrożeniami. W walce o przetrwanie i zemstę nieoczekiwanie pomoże im również Rafe. Wszystkie odcinki finałowego sezonu Outer Banks trafią na Netflix 20 sierpnia, kończąc historię jednej z najpopularniejszych młodzieżowych produkcji platformy.

Źródło: youtube.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe