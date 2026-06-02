Outlander: Krew z krwi powraca z 2. sezonem. Premiera już we wrześniu

W sieci zadebiutowała najnowsza zapowiedź 2. sezonu serialu Outlander: Krew z krwi. Dowiedzieliśmy się też, kiedy zobaczymy kolejne odcinki produkcji.

Choć serial Outlander niedawno dobiegł końca, wciąż mamy okazję obcować z jego uniwersum. To wszystko dzięki prequelowi, który zadebiutował latem 2025 roku. Spotkał się on z pozytywnymi reakcjami widzów, a już we wrześniu doczekamy się jego kontynuacji. Właśnie otrzymaliśmy bowiem zapowiedź 2. sezonu i poznaliśmy oficjalną datę jego premiery.

Co przedstawia nowa zapowiedź?

Outlander: Krew z krwi powróci z 2. sezonem już 18 września na antenie Starz. Z tej okazji opublikowano zwiastun nadchodzących odcinków. Nowy sezon nadal będzie koncentrował się na trwałej miłości dwóch głównych par bohaterów. Pokaże ich walkę o przetrwanie w obliczu narastającego konfliktu zbrojnego. Bohaterowie będą walczyć o siebie nawzajem oraz o przyszłość szkockich Highlands.

Pierwsze materiały promujące 2. sezon rozpoczynają się właśnie w momencie, w którym zakończył się 1. sezon. Ikazują zrozpaczoną Julię, samotnie opiekującą się dzieckiem jej i Henry’;’ego. Oddzielony od ukochanej i pozbawiony nadziei bohater musi zmierzyć się z własnymi problemami psychicznymi, jednocześnie desperacko próbując odnaleźć drogę powrotną do niej.

Tymczasem zakazany związek Briana Frasera (Jamie Roy) i Ellen MacKenzie (Harriet Slater) zdawał się przezwyciężyć wszelkie przeciwności losu. Ich romantyczna ucieczka została jednak brutalnie przerwana, gdy zapłonęły ogniste krzyże zwiastujące wybuch powstania jakobickiego z 1715 roku, wciągając szkockie klany w wir wojny.

O czym opowiada Outlander: Krew z krwi?

Historyczny dramat romantyczny jest prequelem serialu Outlander (2014–2026). Serial opowiada historię rodziców obojga głównych bohaterów oryginalnej serii — Jamiego Frasera i Claire Beauchamp. Rodziców Jamiego w XVIII-wiecznej Szkocji grają Harriet Slater jako Ellen MacKenzie oraz Jamie Roy jako Brian Fraser. Z kolei rodziców Claire w realiach I wojny światowej odtwarzają Hermione Corfield jako Julia Moriston i Jeremy Irvine jako Henry Beauchamp.

Produkcja zadebiutowała na antenie Starz 8 sierpnia 2025 roku. 1. sezon składa się z dziesięciu odcinków. W czerwcu 2025 roku serial został przedłużony na kolejny sezon jeszcze przed premierą 1., a jego emisję zaplanowano na 18 września 2026 roku.

#Outlander: Blood of My Blood gets an official release window, plus first-look images and a teaser showcasing the return of Claire and Jamie's parents. 👀



Read More: https://t.co/spn0wK5w8D pic.twitter.com/78RWsyhKTi — ScreenRant (@screenrant) April 16, 2026

Więcej o serialach na Movies Room:

Źródło: Deadline / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe