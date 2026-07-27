Pamela Anderson nie wróci do Słonecznego patrolu. Aktorka stawia na nowy etap kariery

Choć trwają prace nad rebootem kultowego Słonecznego patrolu, Pamela Anderson nie zamierza ponownie wcielić się w C.J. Parker. Aktorka przyznała, że chce skupić się na zupełnie nowych rolach i odważniejszych projektach.

Powrót Słonecznego patrolu zapowiada się jako jedno z większych telewizyjnych wydarzeń najbliższych miesięcy. W nowej wersji serialu nie zabraknie znajomych twarzy z oryginału, jednak jednej z największych ikon produkcji widzowie już w niej nie zobaczą. Pamela Anderson jasno zadeklarowała, że nie planuje wracać do roli, która przyniosła jej światową sławę.

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W rozmowie z Deadline aktorka przyznała, że nikt z twórców rebootu nie kontaktował się z nią w sprawie ewentualnego powrotu. Jak dodała, słyszała jedynie, że producenci prowadzili rozmowy z jej synami dotyczące produkcji serialu, jednak ostatecznie nie zakończyły się one współpracą.

Nie mam planów, by wracać do Słonecznego patrolu. To była wspaniała praca i uwielbiałam chodzić codziennie na plażę. I tak bym tam była. Ten serial wiele mnie nauczył i dał mi światową rozpoznawalność. Wszystko, co zrobiłam, doprowadziło mnie do miejsca, w którym jestem dziś, i jestem za to wdzięczna.

Aktorka podkreśliła, że po uznanej roli w filmie The Last Showgirl, która przyniosła jej nominację do Złotego Globu, chce rozwijać karierę w zupełnie innym kierunku.

Chcę podejmować naprawdę odważne decyzje. Chcę zaskakiwać ludzi i samą siebie. Nie chcę po prostu wypełniać sobie czasu kolejnymi projektami. Mam różne możliwości, rozważam nawet powrót do teatru. Interesują mnie role, których wcześniej nie grałam.

Anderson zaznaczyła jednocześnie, że gdyby w projekt zaangażowani byli jej synowie, prawdopodobnie poważniej rozważyłaby udział w nowej produkcji.

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Nowa wersja serialu będzie śledzić losy Hobiego Buchannona (Stephen Amell), który poszedł w ślady swojego ojca Mitcha i służy jako kapitan tytułowej jednostki ratowniczej. Jego życie wywraca się do góry nogami, gdy pewnego dnia w jego domu zjawia się Charlie (Jessica Belin), córka, o której istnieniu nie miał pojęcia. Dziewczyna pragnie kontynuować rodzinną tradycję i także strzec bezpieczeństwa na plaży.

W obsadzie Słonecznego patrolu oprócz Stephena Amella i Jessiki Belkin znaleźli się także Noah Beck, Shay Mitchell, Thaddeus LaGrone, Livvy Dunne, Hassie Harrison oraz Brooks Nader. Do swoich ról z oryginalnego serialu powracają z kolei Erika Eleniak i David Chokachi. W produkcji gościnnie wystąpią także Michael Bergin i Kelly Packard, którzy ponownie się wcielą w role ratowników Jacka „J.D.” Dariusa i April Giminski.

Reboot jest współprodukowany przez Fox Entertainment oraz Fremantle, a funkcję showrunnera i producenta wykonawczego pełni Matt Nix, znany z Burn Notice. Producentami wykonawczymi są również McG, Michael Berk, Greg Bonann, Doug Schwartz, Dante Di Loreto oraz Mike Horowitz. Za reżyserię odpowiada McG.

Źródło: deadline.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe