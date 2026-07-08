Polska aktorka z nominacją do Emmy. Są zaskoczenia i głośne pominięcia

Ogłoszono nominacje do 78. nagród Emmy. Najwięcej szans na statuetki ma serial The Pitt, ale z perspektywy polskich widzów najważniejszą wiadomością jest nominacja dla Karoliny Wydry. Tegoroczna lista przyniosła też kilka głośnych niespodzianek – zabrakło m.in. Sydney Sweeney oraz serialu Stranger Things.

Amerykańska Akademia Telewizyjna ujawniła pełną listę nominacji do tegorocznych nagród Emmy. Wśród wyróżnionych znalazły się największe telewizyjne hity ostatnich miesięcy, choć nie obyło się bez zaskoczeń. Rekordową liczbę nominacji zdobył dramat medyczny The Pitt, a platformą z największą liczbą wyróżnień ponownie okazało się HBO Max. Dla polskich fanów szczególnie ważna jest obecność polskiej aktorki Karoliny Wydry w gronie nominowanych.

The Pitt liderem tegorocznych nominacji

Najwięcej nominacji – aż 25 – zdobył serial The Pitt, który wyprzedził komediowe Hacks z 24 nominacjami. To jednocześnie rekord dla serialu komediowego pod względem liczby nominacji zdobytych w jednym roku.

Na podium znalazł się także debiutujący Wdowia zatoka, który otrzymał 19 nominacji i został najlepiej ocenioną nową produkcją tegorocznego rozdania. Wysokie wyniki zanotowały również Jedyna (18), Beef (16), Chętni na seks (13), a także Saturday Night Live i Spider-Noir, które zdobyły po 11 nominacji.

Polska aktorka z nominacją

Jednym z najmocniejszych akcentów tegorocznych nominacji z polskiej perspektywy jest wyróżnienie dla Karoliny Wydry w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa za rolę w serialu Jedyna. To kolejny dowód na rosnącą obecność polskich twórców i aktorów w międzynarodowych produkcjach oraz prestiżowych nagrodach telewizyjnych. Szczegóły dotyczące kategorii, w której znalazła się aktorka, wzbudziły duże zainteresowanie wśród polskich widzów i branży.

Głośne pominięcia na liście

Nie zabrakło również nazwisk i tytułów, których fani spodziewali się wśród nominowanych. Na liście zabrakło Sydney Sweeney, która była wymieniana w gronie potencjalnych kandydatek do nominacji. Jeszcze większym zaskoczeniem okazał się brak Stranger Things, jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek Netflixa, która tym razem nie zaznaczyła swojej obecności w najważniejszych kategoriach.

Najlepszy serial dramatyczny

Dyplomatka

Pozłacany wiek

Paradise

The Pitt

Kulawe konie

Znajomi i sąsiedzi

Najlepszy serial komediowy

Misja: Podstawówka

The Bear

Margo jest spłukana

Nikt tego nie chce

Zbrodnie po sąsiedzku

Terapia bez trzymanki

Wdowia zatoka

Najlepszy serial limitowany lub antologia

To jej wina

Bestia we mnie

Awantura

Chętni na seks

Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette

Najlepszy aktor w serialu dramatycznym

Sterling K. Brown – Paradise

Gary Oldman – Kulawe konie

Mark Ruffalo – Grupa zadaniowa

Rufus Sewell – Dyplomatka

Noah Wyle – The Pitt

Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym

Carrie Coon – Pozłacany wiek

Chase Infiniti – Testamenty

Keri Russell – Dyplomatka

Rhea Seehorn – Jedyna

Zendaya – Euforia

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym

Patrick Ball – The Pitt

Shawn Hatosy – The Pitt

Gerran Howell – The Pitt

Billy Crudup – The Morning Show

Jack Lowden – Kulawe konie

Tom Pelphrey – Grupa zadaniowa

Carlos-Manuel Vesga – Jedyna

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu dramatycznym

Taylor Dearden – The Pitt

Fiona Dourif – The Pitt

Katherine LaNasa – The Pitt

Sepideh Moafi – The Pitt

Allison Janney – Dyplomatka

Julianne Nicholson – Paradise

Karolina Wydra – Jedyna

Najlepszy aktor w serialu komediowym

Yahya Abdul-Mateen II – Wonder Man

Steve Carell – Rooster

Matthew Rhys – Wdowia zatoka

Jason Segel – Terapia bez trzymanki

Martin Short – Zbrodnie po sąsiedzku

Najlepsza aktorka w serialu komediowym

Quinta Brunson – Misja: Podstawówka

Ayo Edebiri – The Bear

Elle Fanning – Margo jest spłukana

Lisa Kudrow – Wielki powrót

Jean Smart – Hacks

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu komediowym

Dale Dickey – Wdowia zatoka

Kate O’Flynn – Wdowia zatoka

Hannah Einbinder – Hacks

Janelle James – Misja: Podstawówka

Michelle Pfeiffer – Margo jest spłukana

Megan Stalter – Hacks

Jessica Williams – Terapia bez trzymanki

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu komediowym

Colman Domingo – Cztery pory roku

Paul W. Downs – Hacks

Harrison Ford – Terapia bez trzymanki

Michael Urie – Terapia bez trzymanki

Nick Offerman – Margo jest spłukana

Tyler James Williams – Misja: Podstawówka

Stephen Root – Wdowia zatoka

Najlepszy aktor w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym

Riz Ahmed – Bait

Jason Bateman – Black Rabbit

Charlie Hunnam – Potwór: Historia Eda Geina

Oscar Isaac – Awantura

Matthew Rhys – Bestia we mnie

Najlepsza aktorka w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym

Claire Danes – Bestia we mnie

Sally Field – Niezwykle szlachetne stworzenia

Carey Mulligan – Awantura

Sarah Pidgeon – Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette

Sarah Snook – To jej wina

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym

Jason Bateman – Chętni na seks

David Harbour – Chętni na seks

Richard Jenkins – Chętni na seks

Richard Gadd – Półbrat

Charles Melton – Awantura

Nick Offerman – Śmierć od pioruna

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym

Linda Cardellini – Chętni na seks

Joy Sunday – Chętni na seks

Dakota Fanning – To jej wina

Laurie Metcalf – Potwór: Historia Eda Geina

Youn Yuh-jung – Awantura

Constance Zimmer – Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette

Najlepszy gościnny występ w serialu dramatycznym – aktor

Colman Domingo – Euforia

Ernest Harden Jr. – The Pitt

Jeff Kober – The Pitt

Jeff Hiller – Jedyna

Jonathan Pryce – Kulawe konie

Bradley Whitford – Dyplomatka

Najlepszy gościnny występ w serialu dramatycznym – aktorka

Brittany Allen – The Pitt

Tal Anderson – The Pitt

Tina Ivlev – The Pitt

Miriam Shor – Jedyna

Merritt Wever – Pozłacany wiek

Shailene Woodley – Paradise

Najlepszy gościnny występ w serialu komediowym – aktor

Michael J. Fox – Terapia bez trzymanki

Brett Goldstein – Terapia bez trzymanki

Hamish Linklater – Wdowia zatoka

Christopher McDonald – Hacks

Rob Reiner – The Bear

Connor Storrie – Saturday Night Live

Najlepszy gościnny występ w serialu komediowym – aktorka

Leslie Bibb – Hacks

Cherry Jones – Hacks

Laurie Metcalf – Hacks

Kaitlin Olson – Hacks

Lauren Weedman – Hacks

Betty Gilpin – Wdowia zatoka

Jamie Lee Curtis – The Bear

78. ceremonia rozdania nagród Emmy odbędzie się 15 września 2026 roku.

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Źródło: hollywoodreporter.com i gram.pl / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe