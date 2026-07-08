Polska aktorka z nominacją do Emmy. Są zaskoczenia i głośne pominięcia

Ogłoszono nominacje do 78. nagród Emmy. Najwięcej szans na statuetki ma serial The Pitt, ale z perspektywy polskich widzów najważniejszą wiadomością jest nominacja dla Karoliny Wydry. Tegoroczna lista przyniosła też kilka głośnych niespodzianek – zabrakło m.in. Sydney Sweeney oraz serialu Stranger Things.
Amerykańska Akademia Telewizyjna ujawniła pełną listę nominacji do tegorocznych nagród Emmy. Wśród wyróżnionych znalazły się największe telewizyjne hity ostatnich miesięcy, choć nie obyło się bez zaskoczeń. Rekordową liczbę nominacji zdobył dramat medyczny The Pitt, a platformą z największą liczbą wyróżnień ponownie okazało się HBO Max. Dla polskich fanów szczególnie ważna jest obecność polskiej aktorki Karoliny Wydry w gronie nominowanych.
The Pitt liderem tegorocznych nominacji
Najwięcej nominacji – aż 25 – zdobył serial The Pitt, który wyprzedził komediowe Hacks z 24 nominacjami. To jednocześnie rekord dla serialu komediowego pod względem liczby nominacji zdobytych w jednym roku.
Na podium znalazł się także debiutujący Wdowia zatoka, który otrzymał 19 nominacji i został najlepiej ocenioną nową produkcją tegorocznego rozdania. Wysokie wyniki zanotowały również Jedyna (18), Beef (16), Chętni na seks (13), a także Saturday Night Live i Spider-Noir, które zdobyły po 11 nominacji.
Polska aktorka z nominacją
Jednym z najmocniejszych akcentów tegorocznych nominacji z polskiej perspektywy jest wyróżnienie dla Karoliny Wydry w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa za rolę w serialu Jedyna. To kolejny dowód na rosnącą obecność polskich twórców i aktorów w międzynarodowych produkcjach oraz prestiżowych nagrodach telewizyjnych. Szczegóły dotyczące kategorii, w której znalazła się aktorka, wzbudziły duże zainteresowanie wśród polskich widzów i branży.
Głośne pominięcia na liście
Nie zabrakło również nazwisk i tytułów, których fani spodziewali się wśród nominowanych. Na liście zabrakło Sydney Sweeney, która była wymieniana w gronie potencjalnych kandydatek do nominacji. Jeszcze większym zaskoczeniem okazał się brak Stranger Things, jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek Netflixa, która tym razem nie zaznaczyła swojej obecności w najważniejszych kategoriach.
Najlepszy serial dramatyczny
- Dyplomatka
- Pozłacany wiek
- Paradise
- The Pitt
- Kulawe konie
- Znajomi i sąsiedzi
Najlepszy serial komediowy
- Misja: Podstawówka
- The Bear
- Margo jest spłukana
- Nikt tego nie chce
- Zbrodnie po sąsiedzku
- Terapia bez trzymanki
- Wdowia zatoka
Najlepszy serial limitowany lub antologia
- To jej wina
- Bestia we mnie
- Awantura
- Chętni na seks
- Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette
Najlepszy aktor w serialu dramatycznym
- Sterling K. Brown – Paradise
- Gary Oldman – Kulawe konie
- Mark Ruffalo – Grupa zadaniowa
- Rufus Sewell – Dyplomatka
- Noah Wyle – The Pitt
Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym
- Carrie Coon – Pozłacany wiek
- Chase Infiniti – Testamenty
- Keri Russell – Dyplomatka
- Rhea Seehorn – Jedyna
- Zendaya – Euforia
Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym
- Patrick Ball – The Pitt
- Shawn Hatosy – The Pitt
- Gerran Howell – The Pitt
- Billy Crudup – The Morning Show
- Jack Lowden – Kulawe konie
- Tom Pelphrey – Grupa zadaniowa
- Carlos-Manuel Vesga – Jedyna
Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu dramatycznym
- Taylor Dearden – The Pitt
- Fiona Dourif – The Pitt
- Katherine LaNasa – The Pitt
- Sepideh Moafi – The Pitt
- Allison Janney – Dyplomatka
- Julianne Nicholson – Paradise
- Karolina Wydra – Jedyna
Najlepszy aktor w serialu komediowym
- Yahya Abdul-Mateen II – Wonder Man
- Steve Carell – Rooster
- Matthew Rhys – Wdowia zatoka
- Jason Segel – Terapia bez trzymanki
- Martin Short – Zbrodnie po sąsiedzku
Najlepsza aktorka w serialu komediowym
- Quinta Brunson – Misja: Podstawówka
- Ayo Edebiri – The Bear
- Elle Fanning – Margo jest spłukana
- Lisa Kudrow – Wielki powrót
- Jean Smart – Hacks
Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu komediowym
- Dale Dickey – Wdowia zatoka
- Kate O’Flynn – Wdowia zatoka
- Hannah Einbinder – Hacks
- Janelle James – Misja: Podstawówka
- Michelle Pfeiffer – Margo jest spłukana
- Megan Stalter – Hacks
- Jessica Williams – Terapia bez trzymanki
Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu komediowym
- Colman Domingo – Cztery pory roku
- Paul W. Downs – Hacks
- Harrison Ford – Terapia bez trzymanki
- Michael Urie – Terapia bez trzymanki
- Nick Offerman – Margo jest spłukana
- Tyler James Williams – Misja: Podstawówka
- Stephen Root – Wdowia zatoka
Najlepszy aktor w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym
- Riz Ahmed – Bait
- Jason Bateman – Black Rabbit
- Charlie Hunnam – Potwór: Historia Eda Geina
- Oscar Isaac – Awantura
- Matthew Rhys – Bestia we mnie
Najlepsza aktorka w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym
- Claire Danes – Bestia we mnie
- Sally Field – Niezwykle szlachetne stworzenia
- Carey Mulligan – Awantura
- Sarah Pidgeon – Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette
- Sarah Snook – To jej wina
Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym
- Jason Bateman – Chętni na seks
- David Harbour – Chętni na seks
- Richard Jenkins – Chętni na seks
- Richard Gadd – Półbrat
- Charles Melton – Awantura
- Nick Offerman – Śmierć od pioruna
Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym
- Linda Cardellini – Chętni na seks
- Joy Sunday – Chętni na seks
- Dakota Fanning – To jej wina
- Laurie Metcalf – Potwór: Historia Eda Geina
- Youn Yuh-jung – Awantura
- Constance Zimmer – Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette
Najlepszy gościnny występ w serialu dramatycznym – aktor
- Colman Domingo – Euforia
- Ernest Harden Jr. – The Pitt
- Jeff Kober – The Pitt
- Jeff Hiller – Jedyna
- Jonathan Pryce – Kulawe konie
- Bradley Whitford – Dyplomatka
Najlepszy gościnny występ w serialu dramatycznym – aktorka
- Brittany Allen – The Pitt
- Tal Anderson – The Pitt
- Tina Ivlev – The Pitt
- Miriam Shor – Jedyna
- Merritt Wever – Pozłacany wiek
- Shailene Woodley – Paradise
Najlepszy gościnny występ w serialu komediowym – aktor
- Michael J. Fox – Terapia bez trzymanki
- Brett Goldstein – Terapia bez trzymanki
- Hamish Linklater – Wdowia zatoka
- Christopher McDonald – Hacks
- Rob Reiner – The Bear
- Connor Storrie – Saturday Night Live
Najlepszy gościnny występ w serialu komediowym – aktorka
- Leslie Bibb – Hacks
- Cherry Jones – Hacks
- Laurie Metcalf – Hacks
- Kaitlin Olson – Hacks
- Lauren Weedman – Hacks
- Betty Gilpin – Wdowia zatoka
- Jamie Lee Curtis – The Bear
78. ceremonia rozdania nagród Emmy odbędzie się 15 września 2026 roku.
Więcej informacji na Movies Room:
Źródło: hollywoodreporter.com i gram.pl / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe
Mikołaj Lipkowski
Redaktor prowadzący dział Newsy
Geek i audiofil. Magister z dziennikarstwa. Naczelny fan X-Men i Elizabeth Olsen. Ogląda w kółko Marvela i stare filmy. Do tego dużo marudzi i słucha muzyki z lat 80. Lubi wrestling.